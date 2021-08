El Pleno del Ayuntamiento de Baena aprobó este jueves en sesión extraordinaria telemática el expediente de contratación del servicio de limpieza viaria en Baena y Albendín. El presupuesto base de licitación es de 6.449.502 euros por un periodo de siete años con dos prórrogas, una de dos años y otra de uno. Este pliego de condiciones se ha aprobado tras incluir enmiendas de la oposición. IU presentó tres enmiendas que fueron aprobadas y que tienen como objetivo que el Ayuntamiento realice un proyecto de limpieza del municipio y que el servicio se lleve a cabo por personas con discapacidad. Por su parte, el PSOE presentó enmiendas que fueron aprobadas para que se incluyan las pistas polideportivas de Albendín y otra sobre las zonas de movida juvenil. Sin embargo, la enmienda para modificar el plazo de ejecución del contrato de siete años más tres de prórroga con revisión anual, no se prosperó por el voto de calidad de la alcaldesa. Tanto PSOE como IU mostraron su desacuerdo porque el Pleno se haya celebrado a las 12 de la mañana cuando siempre es por la tarde, lo que ha impedido que algunos concejales puedan participar por su trabajo. En el debate, el portavoz del PSOE, Francis Plaza, explicó que para su grupo la apuesta es ir a una gestión directa a través del centro especial de empleo. Mientras que el de IU, David Bazuelo, señaló que no creen en esta forma de contrato, por lo que no pueden apoyar este pliego. El concejal de Limpieza, José Gómez, quiso matizar que el contrato es de siete años con dos prórrogas y que a partir del séptimo año «se puede recuperar el servicio». Destacó el trabajo de la oposición, que «ha enriquecido el pliego». Cristina Piernagorda afirmó que «todos hemos cedido algo y hemos llegado a un punto de encuentro». Finalmente, se aprobó con los votos del equipo de gobierno (PP-Cs), la abstención del PSOE y la oposición de IU. También salió adelante la moción del PSOE para la creación de un centro especial de empleo en Baena. Francis Plaza explicó que el centro tiene como objetivo realizar los servicios públicos que se refieren a mantenimiento de jardines, aparcamientos, limpieza viaria y todos aquellos que puedan llevar a cabo personas con discapacidad y con dificultad de inversión sociolaboral. Plaza recordó que hay una partida de 3.000 euros este año. Por su parte, David Bazuelo explicó la abstención de su grupo porque «no es el modo ni el momento adecuado». El resto de formaciones votaron a favor.

Puesta en valor del templo de Torreparedones Tras la celebración del primer pleno tuvo lugar una sesión extraordinaria y urgente en la que se aprobó una modificación de créditos para subsanar un error en la petición de una subvención a la Diputación de Córdoba para la protección y puesta en valor del templo de Torreparedones. La subvención es de unos 60.000 euros y la aportación municipal, de 6.299 y era necesario que se aprobara en pleno. José Andrés García Malagón, portavoz del PSOE, explicó que esta subvención tiene más «problemas y carencias» y alertó al Pleno del riesgo que existe de perder otras subvenciones.