El grupo Ciudadanos en la Diputación de Córdoba ha criticado el “enchufismo” del PSOE por la contratación del ex presidente José Mellado como cargo de libre designación de la empresa provincial de aguas (Emproacsa). El portavoz de la formación naranja, Miguel Castellano, que ha reclamado al presidente de Emproacsa, Esteban Morales, información técnica y económica sobre este asunto, también ha lamentado que el equipo de gobierno utilice la institución y sus empresas públicas como un “chiringuito de jubilación dorada” para los socialistas.

En primer lugar, Ciudadanos ha cuestionado el “criterio curricular o técnico” por el que se ha regido el nombramiento de Mellado. También ha solicitado información sobre la “asignación económica” con la que está dotado dicho cargo, es decir, el salario que percibirá ex presidente por ocupar este puesto. Por último, la formación naranja quiere saber cuáles son las “funciones que le serán asignadas” y “si este cargo existía con anterioridad a su nombramiento” o, por el contrario, “se ha creado ex profeso”.

Castellano ha condenado en cualquier caso “los enchufes o las puertas giratorias” existentes en la Diputación, ya que “si no jurídica sí éticamente no se encuentro dentro de los parámetros de contratación”. Ha añadido que “si su contratación de este señor solo está justificada por haber sido ex presidente, está claro que es un claro ejemplo de garantizar la vejez dorada a quienes forman parte del PSOE”.

Para el portavoz del grupo Ciudadanos en la Diputación, “es un caso que chirria” y ha señalado que “ya está bien de seguir manipulando la Diputación como si fuera un chiringuito del PSOE”. En este sentido, la formación naranja entiende que a la institución provincial “se viene a trabajar por los pueblos de la provincia y no a devolver favores”. Castellano, por último, ha pedido tanto a la citada entidad pública como al propio equipo de gobierno de la Diputación que “sean rigurosos y se tomen en serio algo tan importante y tan escaso como es el agua en nuestra provincia”.