Pasear un sábado por las calles de Valsequillo es una grata experiencia debido a que, a su agradable temperatura, se une la hospitalidad de sus vecinos. En el bar Tocado, están a los jóvenes Maika Galán, de 28 años, y David Tobajas, que tiene 30. Los dos atribuyen la inexistencia de contagiados en el pueblo a que "tomamos todas las precauciones posibles". A su lado, Inma Andrade, dinamizadora de Guadalinfo, destaca que "estamos haciendo las cosas como nos recomiendan las autoridades y aunque no es obligatorio, seguimos llevando la mascarilla". Juanita Rebollo hace la compra en la tienda Dulce Aranda. Para ella, el secreto es que "hasta ahora, respetamos las normas, tenemos mucho cuidado porque no queremos tener más casos".

En la plaza, se encuentran el alcalde, Francisco Rebollo, sentado en un banco con sus vecinos Juan Cabrera y Aurelio Urban. El regidor explica que, según sus estimaciones, "quitando a los niños, podría estar vacunado el 85% de la población, solo faltan los que tienen entre 14 y 19 años". Además, este lunes seguirán con las tareas de desinfección de las calles, aprovechando que Valsequillo cuenta con personas que pasan sus vacaciones aquí. El Ayuntamiento de esta localidad sigue repartiendo gel hidroalcohólico, que también ha adquirido en formato llavero, y en la piscina, además del cierre de las duchas interiores, se dispone de dos personas que durante ocho horas desinfectan barandillas, escaleras y demás zonas comunes.

El alcalde recuerda que el pico máximo de infectados fue de 20 personas y que este año solo ha habido 5 casos en enero, 3 en febrero y 2 en mayo, "algunos importados". Subraya que en Valsequillo no han cambiado las medidas impuestas en los momentos más difíciles de la pandemia y, sobre todo, destaca que, "de momento, la juventud se está comportando muy responsablemente y no está provocando aglomeraciones", al tiempo que reconoce que "los vecinos están muy mentalizados de que el virus no se ha ido, que sigue con nosotros y, por eso, la mayoría continúa utilizando la mascarilla".

Por todas estas razones es difícil no darse cuenta de lo orgulloso que este alcalde se siente de todos los habitantes de su municipio, el único de la provincia de Córdoba que desde mayo es territorio totalmente covid free.