DeSubbética nace de la mano del sistema CompraYa en un esfuerzo conjunto del GDR de la Subbética con la empresa egabrense EveryBind. El objetivo es dar una herramienta digital potente y fiable a todos los comercios de la Subbética Cordobesa que les permitiese competir en el mercado online.

Desde su puesta en funcionamiento, desde EveryBind y el GDR han abogado por formaciones periódicas, no solo en el uso de la plataforma, sino también en técnicas de marketing y ventas online. Los resultados no se hicieron esperar, alcanzando, en los últimos 6 meses, más de 4.000 € en ventas directas de los 71 comercios locales adheridos a través de 271 pedidos, colocando los productos de la zona por todo el país.

El éxito de la plataforma no solo se debe medir en ventas directas, existen otros dos factores de vital importancia, difíciles de cuantificar, pero igualmente importantes: El primero, la visibilidad de los comercios en internet y ventas indirectas. La web DeSubbética.com ha recibido, a día de hoy, más de 30.000 visitas a la ‘landing’ page informativa, más de 4.000 al marketplace 100 y descargas de la app, que han dado lugar a más de 6.000 interacciones con los productos y comercios de la zona. Muchos de estos comercios han podido cerrar ventas en sus establecimientos o vía telefónica gracias a este aumento de la visibilidad. El segundo punto a tener en cuenta es la formación. La mayoría de los comercios adheridos no habían tenido contacto jamás con la venta online, y la plataforma les ha servido para dar sus primeros pasos en el mundo digital e iniciar su transformación. Muchos de ellos se han visto interesados en dar un paso más y crear sus propios sitios web, campañas de publicidad online, y han tenido sus primeras experiencias en ventas a través de internet, consiguiendo una experiencia incalculable con clientes, pedidos y empresas de transporte.

Desde el GDR y EveryBind consideran DeSubbética como un gran éxito de convocatoria, de transformación digital y de ventas. Han podido ver cómo día tras día crecía la voluntad de los comerciantes locales por dar el salto a Internet, por aprender, por modernizar sus modelos de negocio y expandirse al mercado nacional. Para muchos no ha sido sencillo, pero sabemos que es una tendencia que ha llegado para quedarse y que esta iniciativa solo ha sido el disparo de salida para la modernización de un tejido económico local que no se ha rendido y que a partir de ahora tendrá todas las herramientas para seguir compitiendo. Para todas las partes implicadas, DeSubbética supone un proyecto del que sentirse orgulloso, pero no por ellos sino por todos aquellos que han realizado un gran esfuerzo para seguir sacando adelante sus negocios en un mundo digital que les resultaba ajeno y desconocido. Desde EveryBind agradecen su trabajo y admirar todo lo que han conseguido en estos meses tan complicados.

"Es un elemento complementario al tradicional" Juan Pérez - presidente del GDR Subbética

-¿Qué se ha pretendido con la puesta en marcha de este proyecto?

-Sobre todo dar respuesta a la inquietud y a las propuestas que emanaron de los distintos centros comerciales abiertos de los municipios integrantes de la Mancomunidad de la Subbética, así como de asociaciones de comerciantes que participaron en los trabajos previos que al final concluyeron en la creación de esta plataforma de venta con este sugerente nombre ‘Desubbética.com’.

-¿Qué resultados se han logrado?

-Como sabíamos que había varios municipios como Cabra, Rute y incluso Iznájar, que ya tenían alguna plataforma, que surge a raíz del estado de alarma en el que nos vimos inmersos durante gran parte de la pandemia, lo que hicimos fue integrarlas en esta otra de carácter comarcal, mucho más amplia, con mayor diversidad y mayor número de productos y comerciantes. Al final hemos conseguido que puedan participar 71 comercios. Desde la Mancomunidad, así como con fondos de la Diputación, hemos sufragado los costes de mantenimiento durante 6 meses y el balance ha sido muy positivo. Hemos conseguido que se puedan integrar comercios de otros municipios. Aunque supone un esfuerzo añadido de los comerciantes para subir sus productos, es interesante porque al final estamos vendiendo productos de nuestra tierra.

-¿Qué paso es el siguiente?

-Vamos a escalar un peldaño más y vamos a intentar promocionar los productos que son auténticos e identifican a la comarca. Serán productos singulares que obtendrán un mejor posicionamiento. Durante estos meses hemos incluido más de 600 artículos y ha habido cerca de 300 peticiones de compra. Ha ido funcionando poco a poco, pero necesita tiempo para irse abriendo camino. También hemos hecho jornadas de formación a través de la propia empresa adjudicataria para ayudar y asesorar a los comerciantes. Este proceso abre un camino diferente a los anteriores.

-¿Qué mensaje lanza a aquellos comerciantes que son reacios a este sistema de venta digital?

-Que necesitamos plataformas bien posicionadas para que puedan ser competitivas y así colocar los productos en el mercado. Es un elemento complementario al tradicional de contacto directo con la ciudadanía que le abre canales de comercialización diferentes e innovadores que permitan que el comercio pueda seguir creciendo en sus expectativas de venta.