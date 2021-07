El portavoz municipal del PP en Puente Genil, Sergio Velasco, defendió en el Pleno de julio la transformación del antiguo silo en un centro multifuncional, una moción que presentó conjuntamente con Izquierda Unida. La idea era la de «optimizar todos los recursos a nuestro alcance con un proyecto que sume tecnología, emprendimiento, utilidad, formación y desarrollo empresarial». El PSOE no respaldó la propuesta y Ciudadanos, sólo el acuerdo relativo a la generación de energía renovables y «se traslade el proyecto integral a la Junta de Andalucía para hacer efectiva la cesión del inmueble por 30 años con posibilidad de renovación de la misma».

Jesús López, en nombre del PSOE, defendió la postura de su grupo «lo primero, para dar contenido al silo es que la Junta nos ceda el espacio». De momento, dijo el edil, están a la espera desde el pasado mes de enero para dar cobertura en este sitio al proyecto de formación y empleabilidad juvenil del Gobierno local, pero «a día de hoy, no hemos podido poner en marcha». Según expresó López «parece que al PP no le interesa mucho la Juventud». En definitiva, le transmitió al portavoz que «no cuenten con nosotros para apoyar esta propuesta». Al tiempo que manifestó no compartir algunos de los usos planteados por Velasco como que se utilice como sede de Oficina de Turismo, ya que quedaría muy escorada y no en el centro de la ciudad. Con respecto a que sea centro para favorecer el emprendimiento «se cuenta con el CADE, con oficina en Puente Genil para tutorizar los proyectos empresariales y también se fomenta el coworking».

Por otro lado, el PSOE sacó adelante su moción, con el apoyo de IU para instar a la Junta a dar a los Ayuntamientos voz sobre los fondos europeos