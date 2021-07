El Ayuntamiento de Cabra destinará un total de 1,6 millones de euros a un total de 13 actuaciones que han sido consensuadas por todos los grupos políticos municipales como informó el alcalde, Fernando Priego (PP), en el transcurso del pleno celebrado por la corporación egabrense en la noche de este pasado lunes de julio en el Teatro El Jardinito.

Las inversiones se acometerán a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2021-2022 y supondrán la generación de 7.853 jornales, a través de los 495.000 euros que se aportarán desde las arcas municipales y a las que se suman 757.410 euros procedentes del Gobierno central, 250.000 euros de la Junta de Andalucía y 83.000 euros de la Diputación de Córdoba.

Entre las actuaciones que se contemplan se encuentran la segunda fase de las mejoras en la red de agua y la renovación del acerado de los polígonos Vado Hermoso y Atalaya, con una inversión cifrada en 417.352 euros; los acerados de la calle Andovalas y avenida Libertad con 222.569 euros; la puesta en valor y adecentamiento de la Senda Enmedio y del Caz con 188.825 euros¸ la segunda fase de la movilidad en la calle Belén, con 197.919 euros y la recogida de aguas pluviales del cementerio municipal "San José", 87.873 euros, entre otras.

Una unanimidad y consenso se aprobaron otras tres mociones. La primera, inicialmente propuesta por Unidad Vecinal Egabrense, UVE, para rotular una calle o espacio público con el nombre de Manuel Piedra Sánchez, Manolo "El Zeta", el primer egabrense que, en el año 2007, contrajo matrimonio con otra persona del mismo sexo en la ciudad y que desde mediados de los años sesenta, según el texto de la iniciativa, supo “sobreponerse a la intolerancia de ciertos sectores de los poderes fácticos de nuestro pueblo, pero supo tener el orgullo y la valentía suficiente de levantar la voz por la igualdad, de luchar sin denuedo por lo que entendía justo y consiguió ser (y lo es aún hoy) un faro, un guía y un ejemplo de lucha por los derechos del colectivo LGTBI”.

La segunda de las mociones conjuntas, propuesta inicialmente por el Partido Popular, pedía rotular el Cinestudio Municipal con el nombre de Antonio Espinar Arcos, trabajador del Área de Cultura del consistorio egabrense, “que desde hace más de cuarenta años trabaja de forma incansable por y para la delegación municipal de Cultura".

La tercera de las mociones fue la presentada por Ciudadanos, para que el consistorio se adhiera al Registro Andaluz de Prestaciones, iniciando de forma inmediata, ante la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, los trámites oportunos para ello ya que permitirá reforzar la coordinación, la colaboración y el intercambio de información en lo relativo a la intervención social entre las administraciones y las entidades que trabajan con los colectivos más vulnerables.

En cambio, se rechazó con los votos del PP y Cs, la moción presentada por el PSOE que tenía como fin instar a la Junta de Andalucía a acabar con la carencia de profesionales en el hospital comarcal Infanta Margarita y en el Centro de Salud, incrementando la cartera de servicios y destinando más recursos para que no se pierdan especialidades y servicios en dichos centros sanitarios. Un rechazo que, como se explicó desde las filas de los grupos popular y de Cs, estuvo no en la petición que se hacía en la iniciativa, si no en la no aceptación por parte del grupo socialista de votarla punto por punto y la inclusión de una serie de modificaciones en las peticiones a cursar ante la administración autonómica.

Por último, entre otros asuntos, salió adelante y solo con la abstención de UVE, la aprobación inicial del Catálogo de Caminos Públicos del Ayuntamiento de Cabra y que complementa al Inventario General Consolidado.