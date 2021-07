Tras la desestimación del recurso presentado el pasado día 2 de julio por la Comunidad de Regantes Paños Cabezas de Jauja (Lucena) ante la sede en Sevilla de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en demanda de una autorización de almacenamiento de agua durante el invierno. El presidente y portavoz de esta entidad , Eduardo Gómez Serrano, ha informado este lunes en la sede del Circulo Lucentino de una nueva movilización para este jueves 29 , para lo que hace un llamamiento a la solidaridad de los agricultores de Lucena y de la zona . La marcha, en la que está previsto participen más de un centenar de tractores y vehículos todoterreno, se iniciará a la 6.15 horas de la madrugada en la rotonda de la carretera de la Autovía de Córdoba- Málaga, salida Lucena centro hacia Puente Genil, para desembocar , en torno a la 9.15 horas en el cruce de carreteras que se derivan hacia Jauja y Las Navas–Moriles , junto a la industria Infrico, donde se dará lectura a un comunicado.

Eduardo Gómez ha puesto de manifiesto la reunión que mañana mantendrá en Sevilla con el presidente de Confederación Hidrográfica, de la que no espera resultados positivos, mientras no se cambie la Ley de Aguas, para lo que según Gómez “tenemos hasta enero para conseguirlo , pues de lo contrario tendríamos que esperar cinco años” , puntualizando que “es algo a lo que no estamos dispuestos, y lo afrontaremos con más movilizaciones”. Señala que "La Ley tiene que revisarse, no solo para nuestro pueblo, sino para aquello lugares donde para sea posible y necesario, pues es también una apuesta por la biodiversidad y por la vida los pueblos”.

La protesta se espera que esté respaldada por representantes de todos los grupo políticos representado en el Ayuntamiento de Lucena . Gómez ha señalado que ”la Comunidad de Regantes Paño Cabezas representa a más de 240 pequeños propietarios de parcelas de olivar tradicional, a la que la CHG y la actual Ley de Agua no autoriza el almacenamiento y el uso de un hectómetro cúbico de las aguas de lluvias no reguladas que durante la época invernal que circulan por el Río Genil para perderse sin aprovechamiento alguno y desembocar en el mar”, destacando que esta situación que pone en jaque el futuro de Jauja, por el abandono de este cultivo por los agricultores, que precisan más agua ante la situación de cambio climático en la que las precipitaciones se sitúan en 200 litros metro cuadrado en la aldea , por encontrase en un zona baja orográficamente, por lo que nuestros olivos precisan de entorno a 500 litros de agua para producciones normales de aceituna ” .

La comunidad de regantes Paños Cabezas, con la asistencia de técnicos expertos en la materia, desarrolló un proyecto para el aprovechamiento de las aguas de lluvia no reguladas mediante la creación de una balsa de almacenamiento de la que los agricultores de la pedanía de Jauja pudieran tomar 0,8 hectómetros al año, una cantidad muy ajustada, que, si bien supondrá un mínimo impacto sobre el caudal habitual del río Genil en la época invernal, sería suficiente para multiplicar la productividad del olivar de la zona.

Eduardo Gómez ha puesto de manifiesto que “tras esta movilización de tractores para este jueves 29 de julio, se tiene previsto un cierre de negocios en Jauja para el 7 u 8 de septiembre, una concentración ante el Ministerios de transición Ecológica en Madrid y ante el Congreso de los Diputados, que tendía continuidad con una huelga de hambre” , manifestando que “Jauja no tiene tiempo que perder para no tener que desaparecer” .

Destaca que “las cosechas van en regresión desde hace tres años a consecuencia de la falta de precipitaciones, que la situación es insostenible para muchas familias y agrava el problema de despoblación de la zona afectada, y que no atenta contra el cauce ni contra la biodiversidad del río”. Gómez insiste en que “el Ministerio de Transición Ecológica modifique antes de final de año el plan hidrológico de la cuenca” .

Eduardo Gómez reivindica una concentración pacífica de agricultores para este jueves en Lucena , a la que ha anunciado también el respaldado de los sindicatos UGT y CCOO y organizaciones agrarias como UPA, COAG, Asaja o Faeca.