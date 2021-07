La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba denuncia el uso de bandos municipales por parte de la alcaldía de Villanueva del Duque contra una sentencia judicial relativa al despido nulo de una trabajadora «a la que ha tenido que readmitir e indemnizar por daños y perjuicios».

Según el sindicato, los mencionados bandos, «que se vienen produciendo desde hace más de un mes», contienen información que no concuerda con la realidad de la sentencia judicial «y, lo que es más grave, están poniendo en cuestión a la trabajadora y hostigándola ante la opinión pública».

Por su parte, la alcaldesa de Villanueva del Duque, Marisa Medina, ha señalado que es ella la que se siente «hostigada» y ha indicado que sólo ha trasladado información a los vecinos a través de una aplicación y no mediante bandos. Añade que «hemos empleado palabras textuales de las resoluciones judiciales y por tanto no ha habido ni interpretaciones ni invenciones». Medina insiste en que han sido «dos informaciones, que no bandos» acerca de dos resoluciones judiciales distintas sobre una misma trabajadora «y nada más».