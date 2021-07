El Grupo Municipal del PSOE-A en el Ayuntamiento de Pozoblanco ha hecho un llamamiento a la prudencia y a extremar las medidas sanitarias para revertir la situación actual que arroja una tasa superior a los 900 casos por 100.000 habitantes .

En un comunicado firmado por Rosario Rossi, portavoz de grupo municipal socialista, se afirma que "nos encontramos en una situación similar a la que tuvimos a finales de enero, etapa que fue muy dura en nuestro municipio y que costó la vida a muchos paisanos". Por ello, y dada la falta de acción de las autoridades competentes, dicen, "queremos instar a la Junta de Andalucía y al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Pozoblanco a que adopten las medidas necesarias para contribuir a mejorar la situación de nuestro municipio. No queremos volver a vernos en una situación de cierre de la actividad no esencial, y para ello, hay que adoptar medidas con carácter previo que ayuden a paliar las cifras actuales", afirma el PSOE en su escrito. No sirve de nada reconocer la labor del personal sanitario, si no se adoptan medidas para garantizar que no se saturen los servicios sanitarios. Y es que esa falta de medidas es, a juicio de los socialistas pozoalbenses, la causa de que el virus se haya propagado por toda la Comarca de Los Pedroches, al no adoptar restricciones en los focos iniciales que estaban muy localizados. La falta de información en los canales oficiales del Ayuntamiento, también genera una situación de desasosiego, puesto que parece ajeno a la situación, y se limita la presentación de eventos masivos, muy lejos de utilizar esos canales para dar información y realizar campañas de sensibilización y prevención. Si bien creemos que la cultura no es un problema para el virus, sí que consideramos que la celebración de eventos multitudinarios debería supeditarse a la situación que en ese momento tengamos, como por ejemplo permitir su celebración solo si estamos en fase 1, siguiendo el ejemplo de municipios como el de Córdoba.

Para el PSOE local, la falta de acción e información, se traslada también al plano institucional, ya que la ausencia de diálogo con la oposición , afirman, viene siendo una constante, ni siquiera en situación de extrema gravedad como es la actual. En pleno julio, a las puertas del mes de agosto, "aún no hemos visto por parte del ayuntamiento ninguna medida que contribuya a paliar en lo económico la situación, ni rastro de las ayudas anunciadas para empresarios, ni de un plan de empleo específico, nada". Una vez más, "nos vemos en la obligación, como representantes municipales, de pedir la reacción del Equipo de Gobierno, tal y como ya hicimos en enero". El comunicado del PSOE concluye con el ofrecimiento del partido a tender la mano para el diálogo.