La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha licitado las obras de la variante de la A-333 a su paso por el paraje natural de Las Angosturas, por un importe de 12.605.625 euros contando las empresas hasta el 31 de agosto para la presentación de ofertas.

La publicación de la licitación en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía pone fin a una tramitación que arrancaba en 2008, cuando una vez redactado el proyecto se incluyó en el Plan Más Cerca, no llegándose a ejecutar. Ocho años más tarde, en 2016, el proyecto seguía paralizado hasta que se aprobó en el Parlamento de Andalucía una Proposición no de Ley para la inclusión de la variante de Las Angosturas con financiación a través de fondos europeos Feder. Sin embargo, no se puso en marcha el proyecto al completo y el anterior Gobierno andaluz planteó ejecutarlo por tramos, idea que descartó el actual Ejecutivo, que entendía que era mejor afrontar la construcción de la variante completa.

Después de dos años de trámites, ya que el proyecto se encontraba totalmente desfasado en normativa y caducado el trámite ambiental, «comienza la cuenta atrás para el inicio de una obra muy esperada, no sólo para Priego, para el desarrollo, el empleo de toda la comarca», como así indicaba en rueda de prensa la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva, que catalogaba el día de «histórico», ya que como señalaba, «estamos hablando de una infraestructura que se lleva pidiendo durante más 44 años, que nadie vio como viable, como posible, y que ha tenido que ser el gobierno del cambio en Andalucía, el que, en poco menos de dos años, ponga en valor una infraestructura tan importante».

Según la delegada, la variante de Las Angosturas, «es la mayor inversión en la provincia, hasta la fecha, en materia de carreteras», advirtiendo que la Junta, «está invirtiendo en toda la provincia, de norte a sur, en todas las infraestructuras que durante años se habían demandado y se habían guardado en un cajón».

Por su parte, la alcaldesa prieguense, María Luisa Ceballos, ponía de manifiesto que esta actuación, «ha sido la gran mentira del gobierno socialista en la Junta, para los cuales esta carretera se prometió legislatura tras legislatura pero nunca hubo un compromiso serio para llevarla a cabo». Pero para Ceballos, «las promesas, cuando se quiere y se tiene voluntad política se convierten en realidades, como así se llevó a efecto en el mismo momento que el PP comenzó a gobernar en la Junta». H