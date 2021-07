José Andrés García, portavoz del grupo municipal del PSOE de Baena, ha denunciado el estado de las obras de la plaza de Andalucía, que «siguen paralizadas». Recordó que hace tres meses cuando estaban paradas «dijimos que no podía seguir así porque estaba dando muchos problemas a los vecinos, comerciantes, hosteleros y empresarios de Baena y ahora nos volvemos a encontrar que las obras llevan más de dos semanas paralizadas». A esta obra se suma la de la calle Salvador Muñoz que «sigue muy lenta» y la plaza de abastos «sigue sin terminarse». El portavoz ha señalado que el anterior gobierno socialista consiguió más de un millón de euros de fondos de otras administraciones y la alcaldesa «ha planificado mal y no ha sido capaz de resolver los problemas». Asimismo, ha mostrado su preocupación porque esta obra tiene un plazo de justificación en noviembre y «si no se reanudan pronto y llegamos a esos plazos puede que haya que devolver el dinero». García quiso subrayar que esta obra está unida a la intervención en plaza España y avenida de Castro del Río, aún pendientes.