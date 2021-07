La delegada territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, Purificación Joyera, y el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, han acordado este miércoles llevar a cabo un convenio de colaboración entre ambas administraciones que posibilite la ejecución de medidas de medio abierto impuestas por los jueces a menores infractores de la localidad, tales como trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas.

“Con este tipo de convenios lo que pretendemos es que los menores lleven a cabo la medida que le ha sido impuesta con actividades que les permitan asumir que actuaron de modo incorrecto, que merecen el reproche formal de la sociedad y que la prestación de los trabajos que se les exigen es un acto de reparación justo”, ha indicado la delegada de Justicia.

Además, ha incidido en que es “una oportunidad para que los menores de esta localidad puedan cumplir las medidas en su lugar de residencia”. “Por eso este convenio en el que ahora vamos a trabajar será un ejemplo de colaboración entre esta corporación local con la Administración autonómica y con la Justicia Juvenil en concreto”, ha añadido.

Este acuerdo permitirá llevar a cabo la ejecución de las medidas judiciales y mediaciones penales con la finalidad de que el menor infractor comprenda que otras personas han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas derivadas de su conducta. Todo ello con la autorización judicial correspondiente y bajo la supervisión del Servicio de Justicia de la Delegación.

“En la Consejería de Juan Marín creemos que todo el mundo merece una segunda oportunidad, por eso estamos trabajando para ofrecer más y mejores recursos y para lograr la excelencia de nuestra Justicia Juvenil, reconocida a nivel nacional e incluso internacional”, ha defendido Joyera.

Por otro lado, la delegada ha abordado con el alcalde la situación de los juzgados de Pozoblanco. “Según he podido saber tanto por el alcalde como por las autoridades judiciales provinciales, no se ha cubierto la baja de uno de los titulares del juzgado y esto está provocando retrasos. La dotación de los jueces no es competencia de nuestra Consejería, sino del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.

“Desde luego la cobertura de esta baja debe ser una prioridad, por lo que como delegada de Justicia me sumo y comprendo la reivindicación que nos plantean desde Pozoblanco porque esta situación va a provocar retrasos en unos juzgados que venían funcionando de forma correcta. Por nuestra parte ambos juzgados cuentan con refuerzos y en ningún momento nos ha llegado petición para incluirlo en el Plan de Choque”, ha concluido Joyera.