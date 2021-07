La AMPA La Unión de Fuente Carreteros ha iniciado una recogida de firmas para que no se produzca el cierre de una unidad de Infantil para el próximo curso en el CEIP Blas Infante, según tiene previsto la Delegación Territorial de Educación en Córdoba.

El colectivo pide la colaboración vecinal y alerta de que si este “recorte llegara a producirse tendría consecuencias negativas para el alumnado de Infantil y de toda la comunidad educativa en general, ya que se unificaría en dos únicas aulas en lugar de tres como hay en la actualidad”. Además, se suprimiría el puesto de una de las maestras con destino definitivo en el centro y tampoco se respetarían los grupos burbuja ya establecidos por la situación covid.

Tanto componentes de la AMPA como el concejal de Educación mantuvieron recientemente una reunión en la Delegación, donde les trasladaron que en septiembre se tomará una decisión definitiva pese a que la supresión se ajusta a la normativa, pues con 30 matriculaciones en Infantil se pueden formar aulas mixtas hasta con 15 alumnos. Así, el alumnado de 4 años se repartiría entre las dos unidades de 3 y 5 años. Otra posibilidad aportada desde la Junta es mandar un profesor o profesora de refuerzo.

No obstante, desde Fuente Carreteros lamentan que sean tan estrictos con la norma cuando tan solo haría falta un alumno, además de otras circunstancias no menos relevantes como la existencia de alumnos con necesidades especiales y que no se defiende a los colegios de las zonas rurales favoreciendo la despoblación.