El portavoz de VOX en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha visitado Lucena junto al diputado de VOX por Córdoba, Alejandro Hernández, donde ha podido conocer las demandas del sector del mueble, un importante pilar en la economía lucentina. “El sector del mueble en Lucena nos ha trasladado la problemática que tienen tras la pandemia y las demandas del sector. La necesidad que tienen las diferentes industrias de la zona por parte de la administración no pasa solo por ayudas económicas, lo que también necesitan es mano de obra cualificada, apoyo en cuanto a la formación para encontrar dentro de su entorno mano de obra de calidad”, ha explicado el portavoz de VOX en Andalucía.

En este sentido, Gavira ha recordado que “el apoyo al sector del mueble es uno de los incumplimientos que el Gobierno de Juanma Moreno tiene con el Grupo Parlamentario de VOX en Andalucía. El punto 30 del último acuerdo presupuestario habla de la posibilidad de un plan renove al sector del mueble, un plan que venga a mejorar la economía del sector y que les ayude a salir adelante”. Por último el portavoz de VOX en el Parlamento de Andalucía ha recordado que “en el debate de hace unos días, pusimos énfasis en una cuestión muy importante, los datos del desempleo en Andalucía, que están mejorando pero desgraciadamente estos datos no son el reflejo de las políticas de Juanma Moreno. Andalucía necesita un empleo estable y de calidad, nosotros nos ponemos a disposición del Gobierno y los andaluces para crear empleo que no esté sujeto a la temporalidad y sea estable. No podemos volver a las políticas de los socialistas que han condenado a esta región a datos alarmantes de desempleo. Andalucía es una tierra de oportunidades, de riqueza y es el momento de cristalizar esas políticas que potencien las virtudes de nuestra tierra”.