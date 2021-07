Todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Rute han respaldado a los vecinos que se oponen a la instalación en su barriada de un salón de juegos.

Dicho negocio se encuentra en en periodo de información pública, previo a la solicitud de licencia de apertura. La Asociación de Vecinos PPR1 ha presentado alegaciones contra dicha apertura y recogido 600 firmas de apoyo, como recordó la portavoz del colectivo vecinal, Mariló García. Esta asociación de vecinos comprende la barriada de Los Manzanos y de la calle Córdoba y aledaños y se encuentra a la entrada de Rute por la carretera de Lucena. Entre las principales alegaciones, los vecinos recuerdan que este salón de juegos no cumple con la normativa, ya que se encuentra a 120 metros de un centro educativo, el CEI Arcoíris, también se encuentra próximo al campo de fútbol municipal y otras dependencias deportivas y de un colegio. Vecinos que entienden que no es el sitio adecuado porque se trata de un barrio de familias jóvenes con muchos niños.

Este asunto abordado en el pleno municipal fue el que mayor debate suscitó. “Estamos todos de acuerdo en que este tipo de actividades en nuestra sociedad es un problema”, manifestó el alcalde, el socialista Antonio Ruiz. “Desde el Ayuntamiento vamos a estar al lado de los vecinos y vamos a ser absolutamente escrupulosos con todo el procedimiento y normativa”, añadió Ruiz quien se comprometió con los vecinos para que tengan “toda la información y la participación dentro de lo que marca la ley”. El alcalde confirmó que “un proyecto de este tipo tiene que cumplir con toda la normativa vigente” y en este caso la cercanía de una guardería puede impedir su apertura.

También el grupo de la oposición, del PP, se sumó a la unanimidad “de todo el barrio contra un negocio que no debe estar en el núcleo urbano, ni a menos de 150 metros de un centro educativo”, explicó el portavoz municipal, Andrés García. “No podemos tener a la entrada de Rute un salón de juegos y hay que buscar el más mínimo resquicio para que no prospere, porque la preocupación de los vecinos es lo que tiene que primar”, dijo García que recordó que esta barriada ya arrastra otras problemáticas como la del tráfico de estupefacientes y los locales de ocupas. La edil de IU y concejala de Servicios Sociales, Ana lazo manifestó que su grupo “es el partido que más enérgicamente ha mostrado desde primera hora el rechazo a la instalación de un salón de juegos en una zona residencial donde hay una guardería y colegios en las proximidades”. Ana Lazo, recordó que desde el ministerio de Consumo se ha endurecido la ley contra la proliferación de salones de juego y que favorecen la ludopatía y “en nuestro pueblo no lo queremos”.