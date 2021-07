La empresa Inasur, de Pedro Abad, cuya actuación fue criticada ayer por CCOO por considera que había actuado incorrectamente ante un brote de covid 19 en la citada entidad, ha señalado a este periódico que "la compañía está centrada en garantizar la salud y la seguridad de sus más de 300 trabajadores, siguiendo los protocolos definidos por las autoridades sanitarias, y estableciendo todas las medidas preventivas y necesarias para evitar cualquier contagio".

En un comunicado enviado a este periódico, sus responsables aseguran que “pese a ello, algunos profesionales han dado positivo en las últimas horas y otros más se encuentran en cuarentena preventiva” y que se han activado los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y que los trabajadores que han dado positivo están ya bajo control médico".

Por otro lado, aclara que "durante toda la pandemia, la incidencia del covid-19 ha sido prácticamente nula". “Sin embargo, ahora, con la relajación de las medidas de protección por parte de la Administración, el levantamiento del estado de alarma y de las restricciones sociales y de movilidad, se han producido estos casos fuera del centro de trabajo, que no influyen en la actividad habitual de la planta, que sigue operando para ofrecer el mejor servicio”.

Asimismo, resaltan "el alto nivel de positividad generalizado en toda la sociedad y que Inasur no haya tenido ningún problema a lo largo de toda la pandemia evidencia que la problemática no está dentro del centro de trabajo”. Por último, apostillan que “Inasur es una empresa responsable. Formamos parte del sector agroalimentario que es un sector esencial de la economía española y que no ha parado su actividad en ningún momento desde el inicio de la pandemia”.