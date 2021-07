El sindicato de industria de CCOO de Córdoba ha criticado la actuación de la Dirección de Inasur, empresa dedicada al despiece de pollos y clasificación en bandejas ubicada en Pedro Abad, ante el brote de contagios por covid-19 detectado en sus instalaciones, una actuación que “no ha sido todo lo rápida y rigurosa que debería haber sido”, ha dicho el secretario General de dicho sindicato, Agustín Jiménez.

Jiménez explica que, hasta el momento, son 39 los casos positivos detectados en la empresa, pero que “ante la falta de medidas preventivas no nos extrañaría que el número siguiera aumentando, algo que nos preocupa mucho”. Ante esta situación, CCOO ha puesto en conocimiento del Centro de Prevención de Riesgos Laborales el caso al tiempo que reclama el cierre temporal de la empresa al objeto de proceder a su desinfección y para atajar el brote. El responsable de CCOO-Industria insiste en que “seguir el protocolo de actuación ante un posible caso de contagio es fundamental para evitar la propagación del virus y en este caso no se está haciendo del todo bien, a nuestro juicio, ya que no se ha puesto en aislamiento a las personas que han estado en contacto con las que han dado positivo”.

En este sentido, Jiménez recuerda que "la mayor parte de los 280 trabajadores de la empresa trabajan en líneas de producción, muy cerca los unos de los otros, por lo que se hace necesario extremar las medidas de prevención”.