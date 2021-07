Tras dos años como alcalde de Pozoblanco en el anterior mandato municipal, merced al acuerdo de gobierno al que llegó su partido (PP) con la agrupación de electores Pozoblanco en Positivo, Santiago Cabello Muñoz logró en las pasadas elecciones municipales la mayoría absoluta, lo que le aseguró cuatro años en la alcaldía de Pozoblanco para sacar adelante su programa electoral, un proyecto que, sin embargo, se ha visto alterado por el covid-19.

¿Qué balance hace de estos dos años de gobierno?

Por un lado, un balance complicado. Empezamos con una mayoría absoluta histórica en Pozoblanco e iniciamos una andadura ilusionante con cuatro años por delante y un importante número de proyectos. Unos se han puesto en marcha en estos dos años, pero, desgraciadamente, en el mes de marzo de 2020 nos llegó algo inesperado como fue esta pandemia de la que nadie conocía su alcance y hemos visto que está teniendo unas consecuencias tremendas. Una pandemia que sanitariamente está haciendo un gran daño, pero también económicamente. Desde las instituciones estamos intentando salir al frente ayudando en la medida de lo posible a nuestra ciudadanía. Sin embargo, y a pesar de que a causa de la pandemia hemos tenido que dedicar mucho esfuerzo a intentar contrarrestarla tratando de estar cerca de los sanitarios, la comunidad educativa o los centros residenciales locales que nos solicitaban, fundamentalmente, acopio de material sanitario, puedo hacer un balance positivo porque han salido adelante un importante número de proyectos que vienen a redundar en el beneficio de nuestros ciudadanos. Además, otros se han desatascado y han salido del cajón con diferentes administraciones como la Diputación de Córdoba.

¿Este compás de espera que está resultando la pandemia ha servido para que se replantee los grandes proyectos previstos o solo se han retrasado?

La gran mayoría de los proyectos, sin contar los tres de envergadura, si no se han finalizado se han puesto en marcha, como es el Centro Empresarial Impulsa 10, que se ha constituido como referencia en la provincia; se ha finalizado la mejora de la calle Fernández Franco y se han iniciado las obras en la calle Virgen de Lourdes. Por otro lado, prácticamente estamos a unos días de culminar actuaciones en diferentes barrios, que es también uno de nuestros objetivos, como la que hemos hecho en el barrio de la Asunción y su plaza. Vamos a intervenir también en breve en la calle Felipe Rinaldi, dentro del barrio del Torilejo, donde justo estos días hemos entregado las llaves y abierto las puertas del local que será la sede de la asociación de vecinos. Va a concluir también en unos días una inversión importante en la zona de los pisos sindicales, donde prácticamente no se había actuado en treinta años. Hemos hecho actuaciones en diferentes parques infantiles y en instalaciones municipales. Hace unos días presentábamos el inicio de la obra de la envolvente de la piscina municipal, proyecto que suma casi un millón de euros si se le añade los alrededor de 200.000 euros del cambio de luminaria de Pozoblanco, esa apuesta importante que está haciendo el Ayuntamiento por el ahorro energético. A esto se unen, entre otras, actuaciones en el campo de fútbol, se han mejorado las pistas de tenis y en unos días comenzarán las obras de las dos cubiertas de la pistas de pádel. Se están haciendo mejoras en el campo de golf, que está siendo un referente y donde cada fin de semana vienen muchísimos golfistas a practicar este deporte. Como se puede ver en estos meses, no nos hemos quedado parados.

Hablemos de los tres grandes proyectos a los que ha hecho mención. El primero, el esperado centro residencial de personas mayores. ¿Está en disposición de dar una fecha para el inicio de la obra?

Por lo que respecta a esos tres grandes proyectos, ha habido grandes avances. En el caso del polígono en la PP I-10, cuando empezamos este mandato teníamos aprobados 350.000 metros cuadrados, pero no se había avanzado en los trámites administrativos. Ahora, hace prácticamente dos meses, se aprobó en junta de gobierno el plan de reparcelación definitivo, se ha publicado y estamos a expensas de poderlo aprobar de manera definitiva para poder continuar con la urbanización del propio polígono. Por lo que respecta al centro residencial de mayores , al comenzar el mandato disponíamos de un suelo que no cumplía los requisitos necesarios para poder construir la residencia. Durante los primeros meses se realizaron los trámites administrativos necesarios para cambiar la calificación del suelo, se ha hecho un estudio de necesidades, estamos en los últimos trámites para escriturar y solucionar así el problema que originaba una vía pecuaria que pasa justo por el centro de la parcela y que se quede completamente libre. Cuando hagamos la permuta prevista con la Junta, se solucionarán también los problemas que impiden la regularización de los polígonos de San Gregorio y La Emiliana y una parte del polígono de La Dehesa; a la vez se generará el cinturón verde que Pozoblanco viene demandando. Estamos viendo cómo se puede hacer, por fases, la obra del centro de mayores y el modelo de residencia. Estamos analizando también cómo se podría hacer este proyecto y el tipo de centro residencial que queremos.

¿De qué depende que se inicien las obras de remodelación del mercado de abastos?

Esta pandemia ha hecho que hayamos tenido que cambiar el destino de una serie de recursos que teníamos pensado destinarlos a unas actuaciones concretas y dedicarlos, finalmente, a estar cerca de nuestros empresarios. En primer lugar, sacamos unos bonos con los que favorecer al comercio local, la hostelería y la ciudadanía. Después hicimos una línea de ayudas de hasta 300 euros de material sanitario, para ayudar a comercio y hostelería, y ahora estamos culminando las bases necesarias para que en los próximos días puedan salir ayudas a la contratación, a nuevos emprendedores del año 2020-21 y unas ayudas directas que queremos hacer llegar a nuestros empresarios, autónomos y personas que más lo necesitan. El esfuerzo ha sido importante y de ahí que la pandemia nos haya hecho cambiar la visión y, con el proyecto del mercado, estamos valorando si nos merece la pena con los recursos del Ayuntamiento destinar casi tres millones de euros al proyecto inicialmente aprobado o hacer una gran remodelación con visión de futuro para que se adapte mucho mejor a las necesidades reales, no solo del mercado, sino también de la zona centro del municipio, a la que queremos darle una mayor visibilidad y ponerla más en valor.