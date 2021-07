El hasta hoy concejal de Obras , Urbanismo, Vivienda, Alumbrado y Cementerios del Ayuntamiento de Puente Genil, Chencho Moreno (Cs), comparecía en la mañana de este lunes en el salón de plenos para revelar que “deja de ser concejal de urbanismo y aguas". Los motivos que “me llevan a argumentar esta decisión- dijo- son "por un lado, el cambio de Aqualia por Emproacsa , ya que no me he sentido partícipe del flujo de la negociación", si bien - matizó- " no quiere decir que esté en contra ni a favor”. Y por ello “entiendo que siendo yo el edil, no tenía sentido seguir como concejal de aguas”. En relación a urbanismo argumentó su abandono porque “durante el último mes se han venido produciendo una serie de acontecimientos en los que no he estado especialmente cómodo, he tenido conversaciones con el Alcalde y he decidido también dejar de ser el concejal delegado”. Este decisión- apuntó- “no compromete el cogobierno de Puente Genil entre PSOE y Cs, el pilar fundamental en el que se sustentaba era la estabilidad política y seguimos queriendo formar parte de este y seguir dando utilidad al voto de las elecciones de mayo de 2019”. Precisó “que mi relación con Esteban (Morales) sigue siendo la que es , considero que es una persona con gran criterio para gobernar y lo estoy apoyando en la mayoría de decisiones, aunque tenemos distintos puntos de vista", no obstante- apostilló- "lo que quiero es que se enriquezca nuestro camino”. En definitiva, concretó que “la relación sigue siendo buena”.

Por lo que el dejar de ser delegado de estas áreas- matizó- “se debe a una serie de circunstancias que se han venido presentando, por lo que de momento me quedaré con las delegaciones de alumbrado, vivienda y cementerio y más adelante veremos si cabe una reestructuración del Gobierno”, esta decisión no afecta al hecho de que siga formando parte de la Junta de Gobierno Local. Apuntó que “el compromiso que adquirió con el pacto lo hice siendo conocedor de las responsabilidades, por lo que no es una decisión a recular en cuanto a mi situación familiar”, algo sobre lo que se ha venido especulando. Apostilló que la decisión “no está motivada ni por mi vida profesional ni personal”. En última instancia, informó esta decisión la dio a conocer tanto al alcalde, Esteban Morales, a su partido y a familia.

Un pacto suscrito en junio de 2020

El acuerdo suscrito se rubricó en junio de 2020 y contemplaba 17 medidas programáticas. Se firmó para dar estabilidad política y mejorar la calidad de la ciudadanía. Estas medidas abarcan diferentes áreas y pasan por Educación y Servicios Sociales, se comprometen ambos partidos a trabajar con el gobierno autonómico para dar respuesta a las necesidades de las familias en el ámbito educativo. El compromiso con las familias de Puente Genil llega también a reforzar la atención y eficiencia de los Servicios Sociales.