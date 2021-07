Cristina Piernagorda alcanzó la Alcaldía la primera vez que se presentó como candidata gracias a un pacto con Cs. También ha sido la primera vez que el PP gobierna en Baena y, aunque el acuerdo era por dos años, ha conseguido renovar en el cargo.

El nuevo acuerdo entre PP y Cs le ha permitido seguir como alcaldesa, a lo que hay que sumar que ha evitado una moción de censura, ¿se considera afortunada?

No soy afortunada, sino que no se ha podido cumplir el acuerdo. Nosotros queríamos cumplirlo, pero por las circunstancias que han ocurrido estos dos años en los que la oposición, tanto IU como el PSOE, ha «secuestrado» la voluntad popular de unas elecciones haciendo una moción de censura con un tránsfuga, ha cambiado la situación en el pleno y no se ha podido cumplir el acuerdo que se había firmado en junio de 2019 entre PP y Cs. Ante esa nueva realidad hemos tenido que sentarnos y adoptar un nuevo acuerdo para seguir gobernando como equipo de gobierno estos dos años.

¿Qué balance hace de estos dos años?

Han sido dos años muy complicados porque a la pandemia le unimos que, desde que comenzó la legislatura, la oposición estaba negociando una moción de censura. Pero aún así, con todas las dificultades que nos hemos ido encontrando, ha sido positivo en el sentido de que hemos afrontado la situación, sobre todo la creada por la pandemia. Hemos podido aprobar dos presupuestos, que es algo importantísimo, y atender la emergencia sanitaria y social que nos hemos encontrado. Dos años muy complicados en los que hemos tenido un aliado importante que ha sido la Junta de Andalucía, que ha ido atendiendo nuestras peticiones y reivindicaciones históricas de Baena. El compromiso ha sido muy importante, trayendo inversiones para Baena, como la reforma del centro de salud, además de inversiones en infraestructuras que no se habían hecho antes y más que van a traer atendiendo las distintas peticiones que se trasladan.

¿Qué actuaciones destacaría?

Es muy importante la reforma del centro de salud, una inversión de la Junta de 600.000 euros, según el PSOE era un proyecto suyo, pero lo que dejaron era un boceto con una actuación de 200.000 euros. Las distintas inversiones de la Junta, como la mejora del asfaltado de todos los accesos de la localidad, y se le está dando solución al solar del antiguo instituto. La gestión que ha hecho el equipo de gobierno con el Ministerio para la cesión de la N-432 para poder llevar a cabo los proyectos de movilidad que están en marcha. Se han puesto en marcha proyectos que estaban olvidados desde hace mucho tiempo, como la reforma de la plaza de abastos, en la que durante 30 años el PSOE no ha hecho nada, y el centro del alzhéimer, que el PSOE lleva vendiendo desde el año 2008 y cuando llegamos nos encontramos con un proyecto que había que modificar y sin partida económica. Actuaciones como la recuperación de fuentes históricas, el aparcamiento de la Cañada y la ejecución de los proyectos del IDAE, como la plaza Andalucía, Salvador Muñoz, el aparcamiento disuasorio. Y distintas actuaciones como el aumento de ayudas sociales y acciones de apoyo al comercio.

¿Qué ha supuesto el covid en la gestión municipal?

Todos los planes hubo que posponerlos, marcar otras prioridades y realizar modificaciones presupuestarias para el refuerzo en Servicios Sociales para ayudar a las personas que peor lo estaban pasando, ayudas a autónomos y pedir subvenciones a Diputación para atender a los colectivos más afectados por la crisis. Ha sido un periodo de establecer otras prioridades y posponer lo previsto. Se han quitado partidas de cultura y festejos y se han destinado a cuestiones más prioritarias.

¿Qué actuaciones son necesarias para afrontar la nueva realidad tras la pandemia?

A partir de ahora lo más importante es poner todos los medios del Ayuntamiento para que la reactivación económica sea lo más rápido posible. Va a ser difícil. Este año estamos apostando, sobre todo, en volcarnos con las empresas locales de todos los sectores. Lo estamos haciendo en cultura, festejos, turismo, deportes, apostando por todo lo local para darle impulso a empresarios y autónomos de Baena. También diseñando a lo largo de todo el año muchas actividades en distintas zonas de Baena con el objetivo de reactivar los comercios y la hostelería ubicadas por todo el municipio. También se ha aprobado en el presupuesto la mejora de infraestructuras como las calles Galana y Antonio Salamanca, la mejora del saneamiento de la plaza de España y avenida Castro del Río, cardenal Herranz Casado, actuar en la calle Amador de los Ríos con una subvención de la Junta de Andalucía. Todo esto será un impulso al sector de la construcción.

Ha nombrado las obras en Salvador Muñoz y plaza de Andalucía, que acumulan un importante retraso.

Las obras no van con la rapidez que deberían. Por eso el martes tendremos una reunión con las dos empresas para intentar acelerar la terminación de estas calles y solventar los problemas, porque, aparte de la molestia que se está causando a los comerciantes y los vecinos, tenemos unos plazos que cumplir con las subvenciones.

¿La remodelación de Salvador Muñoz implica cambiar la ubicación de la Feria?

La feria va a cambiar de ubicación, se han puesto sobre la mesa varias opciones porque no tendría ningún sentido y sería irresponsable e incoherente que la feria se quede en la misma ubicación porque después de una intervención tan cuantiosa e importante supondría el destrozo de la obra. Se hará en otro sitio, este año será en otro formato, pero el cambio será de manera definitiva.

Un tema que preocupa es el cierre de la residencia de San Francisco, ¿en qué punto están las negociaciones?

Se le ha trasladado una propuesta a la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados que no ha sido admitida. Ahora tendremos una reunión con los portavoces de los grupos políticos y los técnicos para seguir avanzando.

¿En qué punto están las intervenciones en Torreparedones?

Ahora se está trabajando tanto en las termas, con el 1,5% cultural, como en la casa del panadero. Estuvo unos meses parada por un modificado de obra, pero ahora sí se está trabajando en Torreparedones. Sobre el camino del parque arqueológico, es una reivindicación del equipo de gobierno que se está trasladando a todas las instituciones.