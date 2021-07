La Delegación de Programas Europeos de la Diputación de Córdoba ha dado este viernes a conocer Córdoba Next Generation Lab (CNGL), “un proyecto con el que la institución provincial se convierte en un referente europeo en innovación social para la gestión de los fondos Next Generation y estructurales de la Unión Europea”, ha manifestado el diputado del Área, Víctor Montoro. En su intervención, Montoro ha agregado que “desde CNGL se van a promover soluciones innovadoras, eficientes, sostenibles y justas a problemas existentes en nuestra provincia implicando a ayuntamientos, empleados públicos, empresas, agentes sociales y ciudadanía. Esta iniciativa nace en beta permanente, es decir en mejora continua, bajo los principios de compartir conocimiento, potenciar la inteligencia colectiva, la co-creación y el enfoque de abajo-arriba”.

La web -a la que se puede acceder en la dirección web cordobanextgeneration.es- dispone de un espacio para la búsqueda de convocatorias de subvenciones europeas, donde las entidades locales sean consideradas potenciales beneficiarias, ya sean ayudas financiadas por los fondos de recuperación Next Generation EU a nivel nacional, fondos estructurales europeos a nivel nacional o autonómico (Feder, Fondo Social Europeo, etc.) o en el marco de programas europeos de asignación competitiva (Interreg, Europa con los Ciudadanos, Horizonte Europa, etc.).

“El buscador ofrecerá fichas resumen en español de las convocatorias europeas abiertas y previstas”, ha indicado el también vicepresidente quinto de la institución provincial, quien ha comentado, además, que la integración del mismo estará lista en septiembre, pudiéndose consultar el video-tutorial del manejo del mismo.

Otro de los apartados clave es el de la identificación de proyectos tractores alineados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR). “Queremos realizar un mapeo de los posibles grandes proyectos, objetivos y entidades participantes, así como sus impactos para la mitigación de la crisis”, ha expresado el también presidente de Eprinsa. Asimismo, se incluyen otros apartados como el banco de ideas, que recoge buenas prácticas que pueden servir de ejemplo a los usuarios de la web; otro sobre temas de actualidad -donde se difundirán las noticias más relevantes sobre las convocatorias y proyectos europeos-, eventos de interés para el público -webinars, entregas de premios u otros eventos- y la de adhesión a la web, que permitirá al usuario recibir información actualizada sobre las convocatorias.

Una metodología para generar comunidad

El diputado Víctor Montoro ha especificado, además, que esta plataforma se ha gestado con una metodología concreta para generar una comunidad. “Hemos diseño una metodología de trabajo para crear una comunidad entre los ayuntamientos, empresas y agentes de desarrollo territorial con el fin de que esa comunidad participe alrededor de proyectos y proponga futuras iniciativas de mayor calado e innovación”, ha dicho Montoro, quien ha explicado que se han generado cuatro entornos de trabajo Fórum, Talk, Call for Projects y Co-Labora.

Las actuaciones a desarrollar en Fórum van vinculadas a acercar y alinear al territorio con el PRTR y se hará a través de microvídeos divulgativos y entrevistas que se colgarán en la web y redes sociales; en Talk se ofrecerán las claves para la elaboración de proyectos a través de conferencias de expertos; con Call for Projects se abrirán manifestaciones de interés para detectar personas y organizaciones que quieran participar en la realización de proyectos alineados en los 4 ejes del PRTR (Call for Córdoba Verde, Córdoba Digital, Sin brechas de género y con cohesión e inclusión); y, por último, el objetivo de Co-Labora es conectar a administración, empresas y organizaciones que muestren interés por participar y por desarrollar proyectos con campañas de mailing y espacio web ‘busco-ofrezco’.