La ONCE dedicará el cupón del sorteo del próximo jueves, día 8 de julio, a las Jornadas del ajo y del melón de la localidad cordobesa de Montalbán y que llevará la imagen de un bodegón compuesto por dos rodajas de melón y una ristra de ajos junto al escudo del municipio cordobés.

Así lo ha indicado la ONCE en una nota en la que ha detallado que la directora de la organización en Córdoba, Carmen Aguilera, y el consejero territorial, Francisco José Valderas, han presentado este cupón al alcalde de Montalbán, Miguel Ruz.

Cinco millones y medio de cupones llevan como motivo la imagen de un bodegón compuesto por dos rodajas de melón y una ristra de ajos junto al escudo del municipio cordobés. Para Carmen Aguilera, este sorteo "reivindica el valor de la agricultura montalbeña como fuente generadora de empleo, riqueza y desarrollo económico".

"Es también --ha añadido la directora de la ONCE--, una forma de presumir con orgullo de Montalbán y de nuestra identidad a través de los productos más populares y representativos para los montalbeños y que más identifican a esta comarca". Además, sirve para "presumir también de la riqueza y variedad de la gastronomía cordobesa y, de paso, de nuestra provincia en toda España".

"Una difusión que cobra aún más valor al hacerlo, en estos tiempos tan complejos que atravesamos, a través de uno de los instrumentos de solidaridad más importantes que tiene nuestro país, como es el cupón de la ONCE", ha comentado Aguilera.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde 'www.juegosonce.es', y en establecimientos colaboradores autorizados.

Este viernes, 2 de julio, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de diez millones de euros.

