El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha dado respuesta este martes a las declaraciones vertidas por los portavoces de los dos grupos de la oposición, Sergio Velasco y Jesús David Sánchez sobre la prórroga tácita del contrato de abastecimiento de agua con Aqualia y que vence el 19 de diciembre del 2021.

En primer lugar, ha lamentado que “se han precipitado en sus declaraciones” ante la posible alegación de Aqualia de que si en el plazo de un año anterior al vencimiento del contrato de abastecimiento no se denuncia la prórroga, se entiende la tácita prórroga del contrato durante cinco años. El alcalde ha mostrado la postura del equipo de Gobierno manifestando que “este asunto ha sufrido diferentes modificaciones en el tiempo y ya en el año 1999 se produjo una reforma legal en la ley de contratos en la que se establecía que debía ser expresa para evitar que este tipo de contratos estuviera de manera eterna” de esta manera, ha continuado, “nosotros no debemos de hacer con respecto a esta cuestión porque las consecuencias jurídicas de esa clausula están derogadas y vacías de contenido”. Además, Morales se ha referido a la posibilidad de que Emproacsa sea quien gestione el servicio de Aguas a partir del mes de enero del 2022 “nos están concretando la oferta y esperamos que para septiembre u octubre contemos con todos los informes para llevar la propuesta al Pleno y aprobar el convenio con la Diputación de Córdoba para que Emproacsa se encargue del ciclo integral del agua en Puente Genil, abastecimiento, saneamiento y depuración”. En cuanto a la notificación enviada a Aqualia, ha dicho que “cuando le notificamos que una consultora se encargaría de los informes jurídicos, económicos y financieros que necesitamos para cambiar el modo de gestión, es cuando nos remiten que la prórroga se va a producir porque no hemos renunciado en plazo y nos tenemos que sentar para negociar las inversiones que hubiese en la nueva prórroga”.

En cuanto a la oposición ha dicho que las declaraciones realizadas por Sánchez y Velasco “carecen de fundamento jurídico y de lealtad al Ayuntamiento y a la ciudadanía "ya que llevamos padeciendo muchos años un servicio deficiente con cortes de agua habituales, el trato en la oficina no era el adecuado…Todos teníamos claro que el cambio era el ideal y ahora no entiendo que se pongan a defender a Aqualia” y ha continuado con su crítica añadiendo que “no están a la altura de las circunstancias, por eso le pediría a Adolfo Molina y a Sebastián Pérez que busquen personas más adecuadas para defender sus posicionamientos ideológicos en Puente Genil porque esta es una ciudad importante y la ciudadanía merece otras opciones políticas más serias y que trabajen un poquito más que alguno cobra por ello”