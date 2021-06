La portavoz del grupo municipal socialista de Castro del Río, Rosario Navajas Millán, ha pedido la reprobación del alcalde, Salvador Millán, y del equipo de gobierno por "el incumplimiento del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales”, al no responder en los plenos de la Corporación de abril y mayo a las preguntas realizadas por la edil socialista.

En el Pleno de Castro del Río del pasado 27 de mayo, el alcalde, tras la intervención de la portavoz del grupo municipal socialista, en la que realiza diversas preguntas, sobre la gestión del gobierno, responde que "mientras no pidas disculpas públicas que ya has dicho que no las a pedir, no se le va a contestar a ninguna cuestión que realice en los próximos plenos y simplemente nos limitaremos a responderle por escrito en el menor tiempo posible tal y como marca el reglamento”. Ningún miembro del equipo de gobierno respondió siguiendo las instrucciones del alcalde.

En el turno de réplica del pleno de mayo la portavoz socialista ha reiterado algunas de las preguntas, realizadas en plenos anteriores, y le ha pedido al alcalde que cumpla con el reglamento que está aprobado por un ayuntamiento democrático, siendo la respuesta de Salvador Millán que se le contestará por escrito y que, por lo tanto, no se le niega la contestación. Según el grupo municipal socialista, "no hubo contestación por parte de ningún miembro del equipo de gobierno a pesar de estar incumpliendo el reglamento".

Ante esta situación, Rosario Navajas ha instado al equipo de gobierno a cumplir el art. 97.7 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en todos y cada uno de los plenos ordinarios, ha propuesto a la corporación del Ayuntamiento de Castro del Río la reprobación al alcalde, Salvador Millán, y a Francisco García por "instar al equipo de gobierno a no cumplir las normas aprobada por un ayuntamiento democrático, como es el ayuntamiento de Castro del Río" y, por último, también ha propuesto a la corporación del Ayuntamiento de Castro del Río "la reprobación del equipo de gobierno por obedecer las órdenes del alcalde e incumplir reiteradamente, las normas aprobadas por un ayuntamiento democrático, como es el ayuntamiento de Castro del Río".