El pactado cambio en la Alcaldía de Baena entre PP y Cs no parece que se vaya a cumplir por parte de los populares. El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha confirmado este martes que el PP continuará la frente de la Alcaldía, porque con las circunstancias que se dan en Baena, donde PP y Cs no tienen en estos momentos mayoría, «no es factible hacer el cambio de gobierno» acordado tras las elecciones de mayo del 2019. Se acordó entonces dos años de Alcaldía con los populares al frente y los dos siguientes, que se iniciaron ayer, 15 de junio, con la formación naranja.

Así lo manifestó Molina en declaraciones a los periodistas con motivo de la campaña de recogida de firmas contra los indultos de Pedro Sánchez a los políticos independentistas condenados por el Tribunal Supremo (TS), acompañado por la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, y el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, entre otros representantes del partido.

En este sentido, el popular comentó que están ahora mismo «en conversación con Cs porque la voluntad del PP siempre ha sido cumplir sus acuerdos», pero «es cierto que con las circunstancias que se dan en Baena no es factible hacer ese cambio de gobierno», ha aclarado.

En cualquier caso, Molina insistió en que ahora mismo están «en conversaciones para ver qué nuevo acuerdo se puede tener» para que la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda (PP), «siga teniendo su responsabilidad».

En concreto, los dos concejales de Independientes por Baena (Iporba), formación surgida de una escisión del PSOE y liderada por Luis Moreno, dieron en el último momento la alcaldía a Cristina Piernagorda, quien había firmado el pacto con Cs para alternarse este mes de junio al frente del Consistorio.

En las elecciones, el PSOE perdió su mayoría absoluta, aunque logró ser la fuerza más votada con cinco ediles, mientras que el PP consiguió cuatro, IU tres, Cs también tres e Iporba, dos. No obstante, un edil de Iporba fue expulsado del partido y ahora el gobierno local no tiene la mayoría absoluta que asegure la alternancia pactada.

En esas negociaciones que reconoce Adolfo Molina, los concejales de Cs, que deberían hacerse con la Alcaldía ahora, han planteado algunas condiciones para continuar formando parte del equipo de gobierno.