El Partido Popular llevará al próximo pleno de la Diputación de Córdoba una iniciativa en contra de "la brutal subida del precio de la luz" y reclamando al Gobierno de la Nación que lleve a cabo la bajada del IVA de la electricidad.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa la portavoz del PP en la institución provincial María Luisa Ceballos, quien ha lamentado “la insensibilidad de este Gobierno que, en los momentos más complicados, todavía inmersos en la pandemia se queda de brazos cruzados ante una descomunal subida de la factura de la luz para todos los españoles, y se entretiene en asuntos como indultar a unos presos independentistas que volverán a reincidir”.

La portavoz popular ha asegurado que "esta brutal e injusta subida de la luz la van a pagar quienes no pueden cambiar sus hábitos de consumo, hogares medios, pequeños comercios y hosteleros, y en zonas como Córdoba donde tenemos casi seis meses del año con temperaturas muy elevadas que hacen necesarios sistemas de refrigeración vamos a sufrir de forma exponencial esta subida, comenta la portavoz popular".

El Gobierno de España recibió el sistema eléctrico con superávit y debido a decisiones “erróneas” actualmente estamos en déficit, argumenta la portavoz popular. "No podemos olvidar que fueron PSOE y Unidas Podemos quienes criticaron este modelo y culparon en su día al Gobierno de Rajoy de las subidas del precio de la luz, y ahora que están en La Moncloa han cambiado radicalmente su postura”.

Según Ceballos, acusaciones de "empobrecer al país", de "golpe a las familias", de "ser cómplice de la codicia de las compañías eléctricas" y reclamaciones de una "recuperación justa" fueron esgrimidas por PSOE y Podemos en aquel momento. Por ello, ha criticado "la actitud de brazos caídos del actual Ejecutivo de Sánchez ante una subida de la luz que podría haberse evitado".

“El propio ministro de Consumo decía en 2017 que "ningún Gobierno decente debería tolerar" aquella subida de la electricidad, cuando hoy “ni está ni se le espera, y mientras los grandes perjudicados son los españoles y sobre todo los más desfavorecidos, los autónomos y pequeños empresarios que luchan por superar la situación crítica que ha traído la pandemia”, lamenta.

María Luisa Ceballos ha insistido en que "los que no iban a dejar a nadie atrás y presumían de una transición energética justa y con la actual crisis económica y laboral, demuestran una vez más, que están muy lejos de la realidad". Y ha comentado que "nos gustaría que le explicarán a cualquier cordobés, que ya está sufriendo las altas temperaturas que todos los años alcanzamos, que su factura de la luz se va a ver multiplicada por tres”.

En su opinión, "de nada sirve estar escondidos, una vez más, tras Bruselas como hace el Gobierno de Pedro Sánchez". “Igual que con las mascarillas, el Ejecutivo de Sánchez dice que no puede tocar el IVA por imposición de la Unión Europea, pero miente, no es verdad; el PP ha propuesta una bajada de impuestos, entre ellos, el IVA del 21 al 10 por ciento ya que el Gobierno tiene una responsabilidad directa en más de la mitad del importe de la factura de la luz, con lo cual no puede echar balones fuera, hay decisiones de las que Sánchez es directamente responsable de encarecer o aligerar el recibo de la luz”, afirma Mª Luisa Ceballos.

Por todo esto, el grupo Popular presenta esta moción al próximo pleno de la Diputación provincial para instar al Gobierno de la Nación a tomar medidas para impedir que el aumento espectacular del precio de la energía eléctrica lastre los bolsillos de los ciudadanos, que afecta a 14 millones españoles especialmente dañados por los efectos de la pandemia. Entre ellas, el bajar el IVA de la electricidad con el fin de armonizar el mismo dentro de los Estados que conforman la Unión Europea, tal y como se recoge en la Directiva 2006/112/CE del Consejo de 28 noviembre de 2006 (relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido).

Ceballos ha recordado que en el pleno del pasado mes de enero el Grupo PP ya presentó una iniciativa relativa a la subida de la luz cuando en plena ola de frío "vivimos una descomunal subida del 27% en el precio de la electricidad, llegando a alcanzar el segundo precio más alto de la historia con 94,99 euros/megavatio hora". Aquella moción no prosperó debido a los votos en contra del PSOE y de IU, pero "esperamos que en esta ocasión tengan sensibilidad hacia tantos cordobeses que no van a poder pagar la factura de la luz, que van a pasar calor en verano y frío en invierno, y que entre todos podamos contribuir a paliar esta subida descomunal de un bien tan necesario como es la energía eléctrica”, concluye Ceballos.