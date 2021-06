Los alcaldes y representantes de los 17 municipios en la Mancomunidad de Los Pedroches mantendrán a lo largo de este mismo mes encuentros con los agentes económicos y sociales de la zona para elaborar un gran proyecto de comarca, que recoja las demandas de la comarca y así se puedan plantear propuestas concretas para impulsar el desarrollo de Los Pedroches y hacer frente a la despoblación. De esta manera, "se elaborarán los estudios y proyectos que sean necesarios y que den soporte a las reivindicaciones que se trasladarán a las distintas administraciones".

Así lo expresa un comunicado de la entidad supramunicipal, tras el encuentro celebrado por los ediles en la tarde de este jueves en Alcaracejos, donde explica que "durante la sesión de ayer el consenso fue total y todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo en unir esfuerzos con independencia del color político y de la administración que se trate".

Entre las demandas se encuentran la mejora de carreteras con la dotación de vías rápidas para el transporte, más y mejores servicios de tren en la estación AVE y de autobús, plan de empleo para Los Pedroches, plan de turismo, soluciones a la falta de agua para el ganado y para los residuos ganaderos, actuaciones en materia de vivienda para los jóvenes, incentivos a la implantación de empresas, digitalización rural, mantenimiento de centros educativos y sucursales bancarias, mejoras en la red eléctrica, conservación de la dehesa, etc. Y ello , "ahora una oportunidad única con el reparto de los fondos europeos Next Generation que llegarán a través del Gobierno Central, Comunidades Autónomas y Diputaciones Provinciales, por lo que la Mancomunidad no está dispuesta a más ninguneos por parte de estas administraciones y pide que se priorice el mundo rural en dicho reparto".

A la reunión se llegaba tras haberse celebrado, a lo largo de la semana, encuentros comarcales del PP en Añora y del PSOE en Pozoblanco, dónde ya se dejaba patente que se iba a alcanzar un consenso, como al final ha ocurrido también con los ediles representantes de IU, CDeI y Ciudadanos.

La junta extraordinaria de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches tenía como único punto del orden del día el desarrollo de la comarca de Los Pedroches. Ya la semana pasada se habían emplazado a esta sesión para abordar los problemas que presenta la comarca y que están determinando su desarrollo actual y futuro en lo que consideran "situación límite que vive la comarca ante la incesante pérdida de población que sufren sus municipios por lo que consideran que hace falta un giro en las actuales políticas que desarrollan las Administraciones Públicas para atajar esta lacra y garantizar la supervivencia del mundo rural".

En la sesión se puso de manifiesto que las grandes reivindicaciones de la comarca en materia de infraestructuras y desarrollo en los últimos diez años planteadas tanto al Gobierno Central como a la comunidad autónoma han caído en saco roto, lo que ha provocado el hartazgo de los dirigentes locales, quienes plantean tomar medidas más contundentes, ya que en ocasiones ni siquiera estas administraciones contestan a las peticiones de reuniones que hace la Mancomunidad para tratar estos asuntos.