Miguel Forcada Serrano, uno de los ediles más veteranos de la Corporación municipal de Priego, a la que accedió tras los comicios del 2003 y en la que ha permanecido de manera ininterrumpida desde esa fecha, renunciaba a su acta de concejal en la última sesión plenaria.

Como él mismo indicaba a los medios varias horas antes de la celebración del pleno, «el único motivo de la renuncia a este acta de concejal es porque llevo 18 años y creo que ya es demasiado tiempo», reconociendo que en las últimas elecciones «pedí a María Luisa que me pusiera en un puesto para no salir, pero al final, como sacamos muchos concejales, salí y no quise dar la espantada, aunque realmente ni intención era haberlo dejado».

Forcada, que será sustituido por Janet Aguilera, añadía que ha trabajado «con pleno apoyo de todos, con unas relaciones estupendas», y aprovechó la ocasión para agradecer a todos sus compañeros «el trato que me han dado y las deferencias que han tenido conmigo».