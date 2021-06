El PSOE de Montalbán exige al gobierno municipal de IU que «dé una solución y se devuelva todo lo cobrado injustamente a los vecinos en el recibo del agua potable», debido a la «lectura tardía» de los contadores, que han estado cinco meses sin leerse.

Según informa la formación en un comunicado, el Consistorio emitió a mediados del mes de mayo los recibos del agua correspondientes al último trimestre del 2020, «los últimos antes de realizar el traspaso de competencias a Hacienda Local», empresa provincial que se hace cargo de la gestión y liquidación de los tributos en Montalbán desde este mismo año.

En esos recibos, aseguran los socialistas, «vecinos y vecinas que venían pagando en torno a 30-40 euros trimestrales veían incrementado el importe en hasta 80 euros más en muchos casos, debido a la lectura tardía de los contadores de agua».

El alcalde, por su parte, ha explicado que «los recibos del agua solo han venido un poco más subidos de lo habitual, apenas sale un poco más a pagar», y que «cuando se haga el cómputo anual, los vecinos habrán pagado lo mismo». Sin embargo, el PSOE asegura que «se ha pagado el metro cúbico a 80 céntimos en vez de a 36 -más del doble-, lo que puede suponer un extravío para cualquier familia media de Montalbán. Unos 90 euros de diferencia en el recibo será poco para quien gana 50.000 euros brutos al año, pero no para quien gana 8.000, 10.000 o 12.000 euros», critica. También recuerda que «el recibo no lo ha emitido Hacienda Local porque es del 2020, sino el Ayuntamiento con su CIF, por tanto, el error es del Ayuntamiento y los vecinos pueden devolverlo sin miedo, ya que no se les va a embargar nada».

Por ello, pide a los vecinos y vecinas afectados «que reclamen y exijan una solución, porque el gobierno de IU no se la va a dar».