El Pleno del Ayuntamiento de Baena aprobó anoche el presupuesto del 2021, que alcanza los 17.269.340,12 euros, con una inversión de 3.466.287,91. Las cuentas salieron adelante con el voto a favor del equipo de gobierno (PP- Cs) y Alfonso Rojano, mientras que PSOE e IU se abstuvieron. Previo al debate se votaron las enmiendas, un total de 36, de las que IU ha presentado 14, el PSOE 9, los dos grupos, 10 conjuntas, y el equipo de gobierno 3. Todas salieron adelante. Durante la votación, los nueve concejales firmantes de la moción de censura el pasado mes de noviembre mostraron el mismo sentido del voto, todos a favor.

La alcaldesa, Cristina Piernagorda, insistió en que se han negado a negociar, «todas las enmiendas podían haberse presentado hace meses y la mayoría se habrían asumido por el equipo de gobierno», dijo. Aseguró que no le gusta nada cómo se ha producido, con enmiendas que no ha tenido tiempo de estudiar, pero que «es necesario contar con un presupuesto para ayudar a la recuperación económica». Defendió su propuesta de presupuesto, «centrado en el empleo, ayuda social y reactivación económica». Dijo que no entiende que se haya recortado el «ambicioso apoyo al comercio local» y añadió que recogía reivindicaciones históricas como la climatización del mercado de abastos. También destacó las subvenciones directas a asociaciones, que ahora desaparecen, o las obras en la sede de la Agrupación de Cofradías, y que están trabajando en poner en marcha la escuela taller.

El portavoz del PSOE, José Andrés García, le recordó que el último borrador de presupuestos lo recibieron el pasado lunes, por lo que no ha habido tiempo de negociar. Afirmó que no se les puede acusar de recortar la partida de comercio cuando cuentan con planes de la Diputación para ese sector. Señaló que es un presupuesto «encorsetado», ya que casi el 40% se destina a personal, 30% a gasto corriente y más de un millón de amortización de préstamo. Con respecto a los ingresos, casi el 50% proviene de los baenenses, «impuestos, tasas, precios públicos» y por eso han escuchado a los vecinos. Sobre las infraestructuras viarias, justificó el cambio de pequeñas obras superficiales por problemas estructurales.

El portavoz de IU, David Bazuelo, dijo que el primer borrador que se presentó «no tiene nada que ver» con este. Ha habido tres borradores, lo que conlleva un «gran trabajo de intervención» y ahora, tras este pleno, «hay que hacer un nuevo presupuesto con las enmiendas aprobadas». Explicó que aún se están pagando préstamos del año 1996, por lo que considera que «no se puede gastar más allá de lo que tiene una corporación, excepto que sea una deuda para desarrollo económico».

Alfonso Rojano le recriminó al equipo de gobierno que a él no le habían llamado para negociar y anunció su voto a favor «para que haya un presupuesto». El portavoz de Iporba, Luis Moreno, no estuvo presente por problemas de salud, al igual que el concejal de Cs José Gómez.

Este pleno extraordinario se ha celebrado de nuevo de manera presencial.