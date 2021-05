Treinta estudiantes universitarios de Belmez han dado positivo en coronavirus tras acudir a una fiesta con decenas de personas. En esta localidad reside un número importante de estudiantes de la Universidad de Córdoba, alumnos de la Escuela Politécnica Superior. Además de los que han dado positivo, el rastreo que sigue a cualquier brote ha llevado a aislar a 17 universitarios más tras confirmarse que fueron contactos estrechos.

Sobre el origen del brote, las fuentes consultadas no se ponen de acuerdo. La Universidad ha achacado los contagios a una fiesta que habría organizado el Ayuntamiento de Belmez con motivo del día de San Isidro, mientras otras fuentes estudiantiles señalan que el foco del brote fue una celebración organizada en una de las dos residencias universitarias del municipio, donde se dieron cita alumnos que viven en ambas, y que tuvo lugar el miércoles 12 de mayo. Una semana después, el jueves pasado, "se llevaron a cabo 37 PCR de las cuales 29 dieron resultado positivo", aseguran. Tanto los infectados como los contactos estrechos han sido aislados y se encuentran asintomáticos.

Este brote está detrás del aumento llamativo de la incidencia acumulada en el municipio, que según los datos del Instituto de Estadística de Andalucía, presenta este lunes una tasa de 1.061,3 casos por cien mil habitantes tras haberse confirmado oficialmente 29 positivos en la última semana. El resto aún no figuran en el recuento.

Por su parte, el alcalde de Belmez, José Porras, cree sin embargo que los contagios de los estudiantes se produjeron en una fiesta particular, posterior a la celebración, en la Escuela Politécnica, de la festividad de San Isidro, que se hizo con todas las medidas sanitarias y de seguridad. Según Porras, la mayoría de los alumnos son asintomáticos y están aislados entre la residencia de la UCO y la residencia municipal de estudiantes. El alcalde hace un llamamiento a la "prudencia" y a la "responsabilidad" porque la pandemia no ha acabado y en el municipio se ha pasado de un solo caso a 38 en unos días. Los otros 8 contagios que no son estudiantes son casos aislados, no procedentes de un mismo brote, según datos del regidor.