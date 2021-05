El coordinador de Vox en Priego, José Rosa, ha denunciado el mal estado en el que se encuentra La Atarazana y pide a la alcaldesa, Mª Luisa Ceballos, que actúe de urgencia en trabajos de mantenimiento del entorno del barrio, en el que se ubican una serie de promociones de viviendas sociales municipales, "rodeadas de un panorama desolador, de pura dejadez y abandono".

Así se indica en un comunicado en el que Rosa pone de manifiesto que los vecinos de la zona "se sienten abandonados por la dejadez y desidia del equipo de gobierno municipal", afirmando que ha conocido a través de testimonios de los propios vecinos de La Atarazana esta situación "de abandono absoluto que está afectando a la imagen del barrio y sus residentes, que nos han mostrado el lamentable estado en que se encuentra con elementos urbanos en mal estado, sin funcionamiento, como las farolas, acerados levantados, alcantarillado obstruido, falta de limpieza en las calles y fachadas de los edificios de viviendas, acumulación de basura, etcétera".

Ante tales argumentos, José Rosa denuncia que Priego y los prieguenses "no merecen este trato, y no podemos tolerar que estemos hablando de un entorno de viviendas sociales de propiedad municipal y nuestra alcaldesa y su equipo no cumplan con el deber de conservación del espacio y miren hacia otro lado ignorando esta realidad".

Por último, el coordinador de Vox Priego afirma que "esta es la realidad de algunos barrios desatendidos de Priego, recordados en la campaña electoral por este gobierno, pero con falta de atención y actuaciones en la actualidad".