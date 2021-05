Con la intención de no herir la sensibilidad de nadie pero sí para que los senderistas sean conscientes de la importancia de no ensuciar el campo, el Ayuntamiento de Pedro Abad tiene colocado un cartel en el paraje de La Alcubilla en el que invita a autoflagelarse golpeándose la cabeza a aquellas personas que no cumplan con el cuidado del medio ambiente.

Aún no hay nadie que haya cumplido a rajatabla este mensaje, ya que el cartel está como el primer día. Un «kit de mantenimiento del medio ambiente» que indica que «en caso de querer tirar basura, golpear la cabeza aquí», marca varios pasos a seguir. Primero, colocarse firmemente; segundo, seguir las instrucciones del círculo; tercero, repetir el paso 2 tantas veces como sea necesario; cuarto, en caso de perder el conocimiento, hacer una pausa, y quinto, «también es válido para la reducción de estrés», señala.

Este cartel se encuentra a mitad de camino entre Pedro Abad y la presa de El Salto, en la antigua carretera provincial de Adamuz, justamente en la curva que antiguamente daba acceso a la finca de Mudapelo y que recientemente ha recuperado el Ayuntamiento de la localidad para el disfrute de todos los vecinos en la fuente de la Alcubilla, frente al bebedero.

La alcaldesa de Pedro Abad, Magdalena Luque, afirma que «este cartel lleva puesto mucho tiempo y nadie se ha golpeado la cabeza». Asimismo, añade que «es una forma de llamar la atención a la gente; y no es literal, sino que es una manera de decir: antes de tirar la basura, piensa».

Uno de los observadores de este cartel, que salta a la vista, ha sido un arqueólogo que, en su trabajo de investigación por la zona sobre el antiguo asentamiento romano de Alcurrucén, le llamó la atención y subió este cartel a las redes sociales, donde ha tenido muchos comentarios acerca del mensaje subliminal que esconde este pequeño dibujo circular, enmarcado en una chapa de no más de 30 centímetros de ancho por 50 de alto y que para muchos pasa desapercibida.

Quizá esto pueda ser también el presagio de una buena noticia que pueda llegar pronto en beneficio de los vecinos de Pedro Abad relacionada con Sacilis, la antigua ciudad romana.