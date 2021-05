La Fundación Social Universal (FSU), una organización surgida en Montilla en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo, ha puesto en marcha un programa de asesoramiento técnico, formación e información especializada en agricultura sostenible dirigido a productores y técnicos del sector agrario de la Campiña Sur Cordobesa, con el objetivo de «avanzar en el desarrollo de los cultivos ecológicos en la comarca».

De esta forma, el proyecto Somos Semilla nace con la finalidad de «promover el desarrollo de ecosistemas agrarios equilibrados y biodiversos» mediante la puesta a disposición de un servicio técnico que facilite a los agricultores de la comarca el acceso a conocimientos teóricos y a herramientas prácticas para desarrollar una agricultura más sostenible y ecológica.

Además, el proyecto facilitará a los participantes la adaptación a las nuevas políticas marcadas por la Unión Europea, establecidas en el Pacto Verde Europeo, que reconoce que la agricultura ecológica es un sector en auge. No en vano, solo en Andalucía ocupa más de un millón de hectáreas, y en los últimos cuatro años ha duplicado su superficie en la Campiña Sur.

«Actualmente nos encontramos ante una emergencia climática y la Campiña Sur Cordobesa será una de las latitudes que se verán más afectadas», explicó la ingeniera agrónoma Ángela Portero, técnica de Medio Ambiente de la FSU y responsable del Aula de Viticultura del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.

A juicio de la especialista, «se ha perdido la biodiversidad en las explotaciones rurales que, normalmente, son plantaciones de monocultivo en las que no hay cabida a ninguna planta que no sea productiva y, por tanto, no hay presencia de aves, insectos o microorganismos, por lo que resultan cada vez más frecuentes las plagas y enfermedades en los cultivos».

Para tratar de dar respuesta a esta problemática, el proyecto Somos Semilla ofrece a los agricultores asesoramiento técnico en sus parcelas, así como el acceso a noticias e informaciones de interés y formación especializada mediante jornadas técnicas y seminarios.

«La columna vertebral de este proyecto lo constituye el acompañamiento personalizado al agricultor mediante visitas periódicas a sus parcelas y un contacto continuado para incorporar algunas mejoras en la explotación de su finca que la haga más sostenible, tanto desde el punto vista económico como medioambiental», recalcó Ángela Portero.