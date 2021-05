El Partido Popular en la Diputación de Córdoba pedirá a esta institución que rechace la subida de impuestos que quiere llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo ha anunciado el portavoz adjunto del PP en esta institución Félix Romero quien llevará al próximo pleno provincial una moción en este sentido. Para Romero, en el PP seguimos trabajando en aquellos asuntos que interesan, que afectan y preocupan a los cordobeses. “Venimos a reivindicar una bajada de impuestos, en contra de la congelación y la subida de tributos que está haciendo el Gobierno de España en los peores momentos”, dice.

"Ellos le llaman armonización fiscal pero la realidad es que pretenden llevar a cabo una subida masiva de impuestos; tienen el discurso de que suben los impuestos a los ricos cuando no es cierto, los impuestos de bebidas azucaradas, al diésel, el peaje a las autovías, etc. son impuestos que afectan a todos los españoles", comenta Romero.

El diputado popular ha señalado que "solo en el año 2020, la deuda de España se incrementó en 122.439 millones de euros y escaló hasta suponer el 122% del PIB. Ese incremento de la deuda se comería por sí solo el 88% de los 140.000 millones de euros de los fondos de recuperación que España recibirá de la UE en los próximos años y hasta 2026".

Según el diputado popular, en la actualidad más de 6 millones de españoles quieren trabajar pero no pueden, 2 millones engrosan las 'colas del hambre' y 1,2 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro. “Y ante esto el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene otro caso que subir impuestos: aumentar el impuesto de matriculación, el IVA de las bebidas azucaradas hasta el 21%, aumentar el impuesto a los seguros para pólizas de hogar, de vehículos, de decesos, del comercio etc.; las tasas Google y Tobin, reducir las desgravaciones por planes de pensiones, etc.”, dice Félix Romero y añade, “mientras que Europa baja impuestos, España los sube”.

Romero ha reclamado el modelo fiscal de Andalucía, “el modelo del gobierno de Juanma Moreno que ha demostrado que bajando impuestos se aumenta la recaudación, se aumenta el consumo y la actividad económica y a la gente le va mejor”.

Desde el Partido Popular pedimos a la Diputación provincial, y a todos los grupos políticos, que apoyen este rechazo a la subida de impuestos, a la creación de nuevos tributos como quiere hacer el Gobierno de España. “Nos preocupa, como a mucha gente, las tasas de peaje que ahora quieren imponer en las autovías”, dice y se pregunta “cuánto van a tener que pagar las familias por ir a un hospital, a una consulta médica fuera de su localidad, por ir a trabajar, por ir a la universidad, y cómo va a repercutir este peaje en el sector del transporte”. “En el PP apostamos por bajar impuestos en situaciones complicadas como esta y no por subirlos”, concluye Romero.