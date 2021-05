La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil, Eva Torres, ha puesto de manifiesto que el equipo de Gobierno trabaja en la confección de “un programa de actividades culturales durante varios días en torno a la caseta municipal que comenzarían con el Festival de Cante Grande el 14 de agosto”. Esa es la idea inicial del Ayuntamiento de Puente Genil, “contar con una serie de actuaciones en la caseta con todas las medidas sanitarias pertinentes” algo que realizaría en coordinación con la concejalía de Festejos aunque “la evolución de la pandemia marcará la celebración de estas actividades”.

Otro de los eventos culturales, en este caso musical, es el Rock and River Blues Festival que volvería a celebrarse tras verse suspendido el año pasado. El matiz que apuntó Torres radica en que “tendría lugar en el auditorio del Parque de los Pinos” ya que no está permitido “que las persones se aglutinen y no tengan distancia de seguridad en La Matallana”. Si todo marcha bien, se desarrollaría el fin de semana del 30 de julio, fecha en la que según lo previsto habrán acabado las obras de reforma en este espacio