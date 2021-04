El PSOE ha reivindicado este jueves en Pozoblanco la necesidad de ofrecer contratos de interinidades suficientemente estables a los médicos especialistas en zonas rurales como la de Los Pedroches , fundamentalmente a quienes están a punto de terminar el MIR, para lograr que estos profesionales opten por hospitales como el de Pozoblanco que ha visto cómo dos hematólogos además de un anestesista, un internista y un médico de familia se van a marchar para tomar posesión de sus plazas fuera del norte de la provincia, tras la oferta pública hecha recientemente por la administración de andaluz.

Así lo pusieron de relieve ayer el parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba, Jesús María Ruiz; el miembro de la CEP del PSOE de Córdoba, Juan Díaz, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Pozoblanco, Rosario Rossi, acompañados por los alcaldes de Pedroche, Belalcázar, Santa Eufemia , y la alcaldesa de Torrecampo junto con otros miembros del PSOE pozoalbense en una rueda de prensa celebrada ante la rampa de acceso al hospital comarcal Valle de los Pedroches, .

La reubicación de los especialistas tras la oferta pública de personal sanitario que hizo la Junta de Andalucía está provocando que “el hospital se quede sin servicios asistenciales básicos”, apuntan los socialistas para quienes “ la manera de paliarlo está siendo improvisada y tardía”. La falta de especialistas, que no es nueva, la “están intentando cubrir con servicios puntuales desde el hospital Reina Sofía” añaden los representantes del PSOE quienes temen que “ si esto no cambia, pronto nos veremos en la situación de hace 30 años cuando los habitantes de esta comarca tenían que desplazarse a Córdoba para ser atendidos por el especialista”. Una situación que , además perjudica económicamente a los negocios de Pozoblanco. Los socialistas han pedido a la Junta que no se escude en la falta de población de las zonas rurales “para desmantelar servicios públicos como el colegio de Venta del Charco”.

Jesús María Ruiz y Juan Díaz pidieron en su intervención a todos los partidos políticos de la comarca que se sumen a esta reivindicación, citando especialmente al parlamentario andaluz por Ciudadanos, el pozoalbense Emiliano Pozuelo, y al alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, del PP, ambos pertenecientes a los partidos que gobiernan Andalucía, para evitar que el hospital de Pozoblanco se convierta en “un hospital residual” y se mantenga “ un servicio esencial y de calidad en Los Pedroches” . Los socialistas reivindicaron también la calidad de vida que existe en la comarca de Los Pedroches para atraer a especialistas al hospital pozoalbense.

Ruiz aprovechó su intervención para rechazar la política que está haciendo el PP con Ciudadanos en materia de salud ,”violando sistemáticamente el principio de equidad, generando que haya ciudadanos de primera y de segunda”, en referencia a los habitantes de las zonas rurales. Para el parlamentario andaluz del PSOE, el PP está aprovechando la pandemia para desmantelar la sanidad pública, "los centros de salud siguen cerrados, especialmente en las zonas rurales; las personas tienen que desplazarse hasta treinta kilómetros para vacunarse , se ha abandonado a su suerte a miles de enfermos crónicos , y programas de salud pública como El Niño Sano no están en marcha”. Ruiz hizo hincapié en las iniciativas que su partido ha planteado para resolver estas situaciones. Para el representante socialista en el Parlamento “el gobierno andaluz está más empeñado en mirar a las grandes farmacéuticas, los grandes laboratorios y compañías de hospitales privadas que a las zonas más deprimidas y es lamentable que se abandone a su suerte a esta zona”.