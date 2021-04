La Guardia Civil, en el marco de la Operación Briatore, ha procedido a la detención e investigación de 14 personas, de edades comprendidas entre los 24 y los 50 años de edad, con residencia en las provincias de Sevilla y Córdoba, como supuestos autores de los delitos de hurto, estafa y receptación de efectos de ilícita procedencia.

La operación se inició el pasado mes de marzo de 2020, tras tenerse conocimiento a través de una denuncia presentada por un representante de una empresa dedicada al comercio de material de recambio de automóviles, quien denunciaba el hurto continuado de la nave donde se almacenaban, de maquinaría, materiales y productos tales como pintura para vehículos, máquinas lijadoras, baterías e incluso equipos de diagnosis, los cuales para su activación y utilización necesitaban autorización on line del distribuidor del producto, no pudiendo concretar exactamente todo el material hurtado, valorando inicialmente las pérdidas en unos 4.500 euros.

Los datos aportados en la denuncia, permitieron comprobar que uno de los equipos de diagnosis hurtados había sido activado en un taller mecánico de la localidad de Aranjuez (Madrid), cuyo propietario lo habría adquirido legalmente de una Empresa de Recambios para vehículos ubicada en la provincia de Córdoba, cuyos propietarios habían comprado numerosos efectos, entre ellos el equipo de diagnosis a un trabajador de la empresa en la que se habían cometido los hurtos.

El avance de las investigaciones permitió comprobar que en los hurtos estaban implicados varios trabajadores de la empresa y averiguar el modus operandi utilizado, que consistía en el hurto de la nave de la empresa, por parte de varios trabajadores, aprovechando principalmente los fines de semana, que era cuando menos trabajadores había en la misma, de diferentes objetos, productos y materiales que, posteriormente, vendían a diferentes talleres de vehículos y también a particulares, los cuales, a sabiendas de su ilicitud, compraban para su posterior venta a terceros o para consumo propio.

Los supuestos autores de los hurtos, para no ser descubiertos incluían los materiales y piezas que iban a sustraer en un albarán, ya utilizado con anterioridad, en el mismo incluían las piezas que les interesaba para que el repartidor de turno, los incluyera en su turno de reparto diario, aprovechando que los repartidores no tenían tiempo para comprobar todos los repartos.

Con esta actuación la Guardia Civil ha conseguido detener/investigar a 14 personas y recuperar maquinaria y material por valor de más de 22.000 euros. Teniendo la empresa perjudicada que ampliar en dos ocasiones su denuncia al desconocer la gran cantidad de productos, objetos y materiales hurtados de sus instalaciones.