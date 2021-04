Representantes de la Plataforma en Defensa del Tren Rural de Andalucía (PTRA) y de CTA, con el apoyo de Izquierda Unida, han celebrado este martes sendas concentraciones en defensa del mantenimiento de los servicios de tren y de transporte por carretera que comuniquen las distintas comarcas con la capital y con otros territorios. Las protestas, que al final se han unido en una sola, han tenido lugar en las estaciones de autobuses y de ferrocarril.

En el caso de la Plataforma en Defensa del Tren Rural, han estado presentes representantes de los distintos colectivos y organizaciones que defienden el mantenimiento del ferrocarril como medio de transporte social y limpio que vertebre la provincia, argumentando que la Córdoba cuenta en su territorio con estaciones que están instaladas y las líneas de tren electrificadas, en perfectas condiciones para ser usadas y solo depende de la voluntad política que se vuelvan a poner en marcha.

Aseguran que desde las distintas administraciones se está transmitiendo un doble mensaje, pues por un lado de habla de combatir el despoblamiento y sin embargo, no se dan facilidades de comunicación al medio rural para que los ciudadanos permanezcan en él. Por otro lado, rechazan el argumento de la falta de rentabilidad económica de las líneas y apuestan por la rentabilidad social, porque, además, señalan que la rentabilidad de estas líneas ha ido cayendo porque los horarios que se han ido poniendo a los servicios no respondían a las necesidades reales de los usuarios. Los miembros de la plataforma indican que los ciudadanos de los pueblos pagan los mismos impuestos que los de las ciudades y por lo tanto tienen los mismos derechos a contar con unos servicios públicos de calidad, como es el transporte. Y se quejan de que se ha apostado desde el Gobierno por el AVE, "que no pasa por ningún pueblo".

Así, entre los grupos representados en la protesta estaban, además de portavoces de distintos municipios de Andalucía, los miembros de la Plataforma No Pases de Mí (Villa del Río-Palma del Río), la de la línea de Almorchón (Guadiato) y la de Aguilar de la Frontera (línea de Bobadilla-Málaga).

En el caso de los transportes por carretera, desde CTA se denuncia que muchos pueblos de la provincia carecen de ningún tipo de servicio de autobús porque “desde la Junta de Andalucía no solo se está permitiendo que las empresas concesionarias no cumplan con las concesiones a las que están obligadas, sino que además, se está incentivando a estas empresas con cuantías millonarias, para que no las cumplan”, como es el caso de la zona de la sierra, según ha explicado Miguel Montenegro, secretario de CGT Andalucía.