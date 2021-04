El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha mostrado su rechazo al adelanto de las primarias de su partido en Andalucía ya que se trata de un "proceso reglado" que ahora "no toca". En declaraciones a los periodistas tras una visita a Peñarroya-Pueblonuevo junto a la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, el líder socialista cordobés ha afirmado que se están viviendo unos momentos "extraordinarios" y "muy difíciles" con la pandemia que es la "prioridad".

Ha asegurado que "en todas las instituciones" en las que están presentes los socialistas, ya sea gobernando o en la oposición, la prioridad es "el empleo, la salud y ayudar a los sectores económicos que están haciendo sacrificios en todo un año por la pandemia". Por ello, ha resaltado que no puede "compartir" que se haya planteado un "adelanto de unas primarias que no tocan" ya que "no hay unas elecciones".

Ruiz ha recordado que las primarias son un "proceso reglado" que llegará "cuando toque" y será cuando los militantes "votarán" y lo harán "libremente", pero ahora "no es momento de plantear ninguna cuestión interna".

Además, ese adelanto de las primarias "no lo comparte las agrupaciones locales de la provincia" que están "dedicadas" a "trabajar por solucionar" los "problemas de los ciudadanos" y de los "sectores que peor lo están pasando"