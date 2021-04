La imagen de Puente Genil irá impresa en 5,5 millones de cupones que recogen el río y el escudo de la localidad. Así se ha dado a conocer este jueves el cupón de la ONCE "Gentilicios-Puente Genil", en un acto al que han asistido el alcalde, Esteban Morales, y Carmen Aguilera, directora de ONCE. La Organización Nacional de Ciegos (ONCE) dedicará el cupón del domingo, 11 de abril a la localidad bajo es eslogan "Somos pontanenses" y, según se ha explicado, se ha elegido el municipio por "tener uno de los gentilicios más singulares".

"Se trata de una manera -dijo la directora de la organización- de presumir con orgullo de este municipio y de nuestra identidad". Una difusión que "cobra aún más valor al hacerlo a través de uno de los instrumentos de solidaridad más importantes que tiene nuestro país". El alcalde agradeció a la organización "la deferencia de que Puente Genil esté representado con el gentilicio en un cupón". Manifestó también que supondrá la imagen de "la esperanza y la bondad". Y explicó que el puente es "la imagen de algo muy importante, significa la unión de dos municipios en 1853", el puente -continuó diciendo- significa siempre la posibilidad de acercarnos unos a otros". En última instancia- reconoció- "la enorme labor de la ONCE por la inclusión social, un reconocimiento que hacemos desde el Ayuntamiento", una labor que implica también "repartir alegría". El cupón se repartirá entre los 19.000 puntos de venta de todo el país.

El cupón de la ONCE ofrece los fines de semana un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros más 5.000 euros al durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además de 2.000 euros al durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie primeados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y premios de 400, 200, 30, 4 y 2 euros.