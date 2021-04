No se han hecho esperar las reacciones al anuncio hecho ayer por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Pozoblanco del acuerdo al que han llegado ambas administraciones públicas para ceder por treinta años a la Junta dependencias del emblemático edificio municipal del antiguo matadero, conocido como La Salchi, para trasladar allí la actual Oficina Comarcal Agraria-OCA-Pedroches, con problemas de espacio en sus actuales dependencias. Un edificio, de unos cien años de antigüedad, cuyo destino sin uso, tan solo su patio se ha utilizado para conciertos y actividades y que siempre ha parecido estar destinado a engrosar el equipamiento cultural local.

El acuerdo entre Junta y Ayuntamiento tiene que ser llevado a un pleno que con carácter extraordinario parece que se va a convocar en estos días. La portavoz del grupo municipal del PSOE y exconcejala de Cultura en el anterior mandato municipal, Rosario Rossi, se pronunciaba en redes sociales y este miércoles el grupo socialista ha hecho llegar a los medios su postura que pasa por su rechazo a la idea y manifiesta su preocupación por la cesión de La Salchi para instalar las nuevas oficinas de la OCA.

El PSOE afirma que “tras conocer la noticia por los medios de comunicación, y posteriormente recibir la notificación para la inmediata Comisión Informativa con el ánimo de la aprobación inmediata de la citada cesión, el Grupo Municipal del PSOE-A quiere hacer público las circunstancias que se dan alrededor de esta decisión: En primer lugar que ese grupo no ha tenido conocimiento de este hecho hasta la publicación en medios de comunicación. Que se trata del bien patrimonial más simbólico que posee el Ayuntamiento, y que siempre se ha presumido su uso para equipamiento cultural y social. Con esta decisión se cierra esa puerta".

El PSOE dice entender y compartir que la OCA precisa de un nuevo emplazamiento. “Sería una excelente oportunidad para llevar una dotación a los barrios del pueblo que cada día quedan más alejados y sin servicios”, apuntan. Desde luego, añaden, "el uso administrativo no nos parece el mejor destino para un bien de esta envergadura. Pudiendo buscarse otra ubicación más acorde, como recientemente se ha hecho con las oficinas del SEPE y el SAE". Además critican “la decisión unilateral del Equipo de Gobierno no ha tenido en cuenta la opinión de colectivos culturales, sociales y, muchos menos, los grupos de la oposición”.

También ponen de manifiesto que el acuerdo no contempla más contraprestación que la reversión del edificio donde anteriormente tenía su sede la OCA y consideran la cesión desproporcionada por 30 años. Para los socialistas pozoalbense esta decisión hipoteca el futuro del desarrollo cultural y social de la localidad. “Este tipo de decisiones, que deberían formar parte de un modelo de ciudad, han de ser consensuadas con todos los partidos políticos y agentes sociales implicados. Una vez más, asistimos a la arbitrariedad y la imposición del Equipo de Gobierno, que trata de confirmar el acuerdo lo antes posible para evitar el diálogo a toda costa”.” Encontrarnos al ecuador de la legislatura, con los grandes proyectos durmiendo en el sueño de los justos, hace que el Equipo de Gobierno de Santiago Cabello esté tomando decisiones improvisadas para tratar de justificar su labor. Desde nuestro grupo, no vamos a consentir este tipo de atropellos, que no entendemos muy bien a qué motivaciones atienden, pero que desde luego no miran por el bien de toda la ciudadanía, y menos por el futuro del municipio” añaden desde el PSOE pozoalbense que insta a Santiago Cabello a reconsiderar la decisión.

Por su parte Miguel Calero portavoz de IU , ha afirmado que no cuestionan la necesidad de un nuevo local más amplio y accesible para la Oficina Comarcal Agraria pero rechazan totalmente la cesión del edificio de la Salchi a la Junta de Andalucía para uso de oficinas.

Para IU, este edificio con protección estructural debe destinarse a equipamiento cultural y museo, “si se cede la parte principal ya no sería posible llevar a cabo este proyecto cultural”. Desde IU proponen ceder otro suelo para la construcción de la nueva Oficina Comarcal Agraria y añaden que en la zona sur de Pozoblanco también existe y dispone de suelo para esta oficina.

Otras reacciones

Por su parte el parlamentario andaluz por Ciudadanos y exalcalde de Pozoblanco, Emiliano Pozuelo, también ha mostrado en sus redes su rechazo a ese traslado de la OCA y dice que ya anteriores gobiernos municipales pensaron “trocear ese edificio” para otros usos que no fueran culturales y finalmente desecharon esas ideas, incluida la suya en su época de concejal cuando propuso la construcción de una residencia de ancianos en ese espacio.

Pozuelo dice que “ igual que hoy escribo estas líneas en su día también escuché, recapacité y rectifiqué, fruto de esa reflexión compartida por diferentes personas y colectivos locales existen dos documentos técnicos, uno desde el punto de vista patrimonial elaborado por Juan Bautista Carpio y otro de la adaptación arquitectónica de esa idea por parte del arquitecto local Antonio Ángel Ballesteros, un anteproyecto precioso de conversión de ese edificio en un espacio sociocultural mágico”.

Pozuelo dice estar de acuerdo con que la OCA necesita unas nuevas dependencias pero en otro lugar. Por último, le pide al equipo de gobierno que “antes de tomar decisiones que no tengan marcha atrás pido una reflexión serena y profunda sobre este particular, la Salchi y Pozoblanco se lo merece”.

En la misma línea se encuentra el director del Museo Prasa Torrecampo y exconcejal del PSOE, Juan Bautista Carpio, quien ha señalado que “le duele aún más esa propuesta porque de él partió a título personal cuando aún no había entrado en política crear en este edificio un Centro de Patrimonio Histórico, el documento de partida que se ha seguido desde entonces y que llevaron posteriormente todos los grupos políticos, incluido el PP en sus programas electorales. Carpio dice que en su época de concejal de Cultura se relegó el proyecto a favor de otro de gran envergadura como fue la remodelación de la biblioteca municipal y éste se dejó para la siguiente legislatura.

Otras entidades culturales locales aun no se han pronunciado. La asociación para la conservación del Patrimonio Local, Piedra y Cal, lo va a tratar en una reunión que se celebrará en breve.