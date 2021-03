Ha fallecido a los 76 años de edad Manuel Rodríguez Moyano, cronista oficial de la localidad de Belmez y exdirector general de Cajasur. Hombre amante de la cultura y las tradiciones, Manuel estaba casado con Encarnación Pérez, con la que tuvo dos hijas, Eva María y Raquel. Ha sido un gran conocedor de la historia de su pueblo, donde nació en el año 1944 en el número 9 de la calle Matadero, de Belmez. Como director general de Cajasur sustituyó en el cargo a José Torronteras en 1988, permaneciendo en el cargo hasta bien avanzada la década de los 90. Tras su jubilación, dedicó parte de su tiempo a estudiar la historia de su pueblo. Fue presidente de la Casa de Belmez en Córdoba. Escribió su primer volumen editado por el consistorio belmezano 'Belmez en sus documentos. Desde el Neolítico hasta comienzos del siglo XXI', una labor de 9 años de investigación que culminó en el año 2006 con la presentación del primer tomo, obra de la que llegó a presentarse su segundo tomo.

También colaboró con su pueblo en numerosas ocasiones, siendo una de ellas la donación de 222 libros para la biblioteca municipal. Ese día señaló que “esta entrega es por altruismo puro, por amor a mi pueblo y como mi afición son los libros, lo ha sido toda mi vida, tengo una biblioteca enorme, por lo que un día me vino a la mente de qué forma podía colaborar con la biblioteca de mi pueblo, por lo que revisé aquellos libros que por el momento no me eran de especial interés para mis tareas de investigación e hice esta saca para entregar al ayuntamiento”.

El presidente de los Amigos de los Castillos y cronista oficial de Córdoba, Julián Hurtado de Molina, ha manifestado que "fue un belmezano ejemplar y un modelo de cronista, además de colaborador de los Amigos de los Castillos, participando en numerosos actos organizados, llevando siempre a gala ser belmezano”.

De hecho, por estas fechas, hace un año, cuando su pueblo sufrió un ascenso de contagios debido al covid-19, Manuel informó a Diario CÓRDOBA de la situación tan triste que vivía Belmez. Cada día informaba y mandaba a sus contactos por whatsapp historias de la vida diaria, mensajes de esperanza y aliento. Se marcha una gran persona, un hombre volcado con su gente y su tierra.