El concejal de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Lucena, César del Espino, ha informado sobre el proyecto de soterramiento elegido para la línea eléctrica que el Ayuntamiento debe ejecutar para dar suministro al futuro Centro de Alta Resolución y Especialidades (CARE) de Lucena. Según Del Espino, «las dos propuestas presentadas por Endesa están presupuestadas en 1.118.000 millones y otra en 1,5 millones, a lo que hay que añadir el coste de llevar la línea al punto de suministro más cercano para un enganche de 2 millones de megavatios». Apunta que, «finalmente, nos hemos decidido por el primero, que sumándole este último detalle se eleva a 1,5 millones de euros». Señala que «la validez de estos dos presupuestos de Endesa para el encargo de la ejecución del soterramiento vence el 23 de mayo».

Del Espino ha señalado que «la Consejería de Salud aún no ha respondido a la cita que hace ya varios meses se le pidió desde el Ayuntamiento, algo que ahora se hace ya urgente para poder coordinar los tiempos para la ejecución del proyecto». Añade también que «el Ayuntamiento tiene ya dispuesta la partida para la ejecución de nuestro compromiso de soterramiento, 600.000 euros y otros 600.000 con cargo al plan plurianual». Finalmente, el concejal señala que «para comprometernos con esta inversión no nos planteamos otro escenario hasta que se produzca este encuentro con la Junta, que no entendemos el porqué no se ha producido ya».

Cabe recordar que el delegado del Gobierno de la Junta, a finales del verano, anunciaba una reunión para mostrar el proyecto del CARE al alcalde, a los grupos municipales y a la plataforma Lucena por sus necesidades sanitarias, algo que a estas alturas aún no se ha producido. El anteproyecto y proyecto básico de ejecución del denominado Hospital de Alta Resolución de Lucena se adjudicaba en junio del 2019 a la UTE Cristóbal-Pedrera-Sur Ingeniería, S.L. por un importe de 910.798 euros.

El plan funcional contempla áreas de consultas y exploraciones especiales, de urgencias, de bloque quirúrgico, de hospitalización polivalente, de rehabilitación y fisioterapia, diagnóstico por la imagen, de biotecnología, de farmacia, además de un área de atención ciudadana administrativa, entre otras. En el área de consultas destacan las de medicina interna, aparato digestivo, neumología, cardiología, dermatología, cirugía general y digestiva, urología, traumatología y cirugía ortopédica, oftalmología, tocoginecología, enfermería y medicina preventiva entre otras.

Por su parte , el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Lucena, Francisco Aguilar, salía al paso sobre las dudas creadas en torno a la ejecución del CARE. Aguilar ponía de manifiesto que este grupo político municipal «está por el hospital público, aunque independientemente se concierten servicios con el hospital privado». Añadía que el Gobierno de Juanma Moreno le había trasladado «que el CARE será una realidad».