La mosca del olivo es el principal factor biótico que pone en peligro la calidad del aceite de oliva, por lo que la investigación en este campo se hace esencial para minimizar los daños de cosecha para los agricultores. Con el objetivo de desarrollar un sistema de monitoreo automatizado para la mosca del olivo y optimizar su selectividad de captura, minimizando su efecto sobre otros insectos, nace el proyecto FruitFlyNet-II (Commercialization of an Automated Monitoring and Control System against the Olive and Med Fruit Flies of the Mediterranean Region), financiado por el programa ENI CBC MED de la Unión Europea con 3,6 millones de euros y en el que trabajará la Universidad de Córdoba durante 3 años junto a instituciones y empresas de Grecia, Italia, España, Líbano y Túnez hasta febrero del año 2023.

A través de la puesta en marcha de dos trampas electrónicas, una para mosca del olivo (bactrocera oleae) y otra para mosca de la fruta (ceratitis capitata), el grupo de investigación de Entomología Agrícola la Unidad de Excelencia María de Maeztu -departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba (Dauco)- busca dar solución a la problemática de estas dos plagas mediterráneas. El director del equipo, el profesor Enrique Quesada, trabajará junto con los profesores Inmaculada Garrido y Meelad Yousef en la validación de este sistema en grandes áreas de cultivo del olivo, a través del establecimiento de un área OliveFlyNet, donde se recopilarán datos de campo sobre el funcionamiento de la trampa.

El equipo de Dauco será el encargado de liderar la comercialización del prototipo de este sistema automatizado.

Este proyecto busca facilitar el intercambio de tecnologías limpias entre las instituciones de investigación y las pequeñas y medianas empresas, mediante la comercialización de prototipos y nuevos servicios para el control electrónico eficaz plagas específicas en la cuenca del Mediterráneo.