El ciclo 'Conciertos Sentidos' regresa al Palacio de Viana de Córdoba con Tontxu, Cepeda y Gonzalo Hermida en junio

El Patio de Columnas del Palacio de Viana se convertirá, un año más, en el epicentro de la música íntima con el regreso de Conciertos Sentidos, con seis actuaciones exclusivas, durante los meses de junio y agosto. Este ciclo estival, consolidado como una de las citas imprescindibles de la agenda cultural cordobesa, destacará este año por su eclecticismo y la cuidada selección de voces que aprovechan la acústica y la atmósfera del Viana.

"Conciertos Sentidos es una iniciativa única que acerca la cultura de calidad a los ciudadanos y ofrece una experiencia sensorial integral, donde la arquitectura histórica se funde con el talento de artistas de primer nivel”, ha explicado el director de la Fundación Kutxabank, Leopoldo Izquierdo.

Presentación del ciclo 'Conciertos sentidos' en el Palacio de Viana. / AJ González

El ciclo arrancará en el mes de junio, dedicando sus noches a las voces de autor. La inauguración tendrá lugar el 5 de junio con la actuación de Tontxu, seguida por el esperado concierto de Cepeda el día 12. El primer bloque del programa concluirá el 19 de junio con la presencia de Gonzalo Hermida.

Tras la pausa de julio, la música regresará en agosto con propuestas que apuestan por la diversidad y el ritmo. El 7 de agosto será el turno de La Bandada de Hidabe, mientras que el 21 de agosto el escenario recibirá a Lalola y Las de Atrás. El broche final a esta edición de Conciertos Sentidos lo pondrá Syrah Morrison el 28 de agosto.

Todas las citas darán comienzo a las 22 horas en el Patio de Columnas. Las entradas ya están a la venta tanto en las taquillas del Palacio de Viana como de manera telemática a través de la web www.palaciodeviana.com.