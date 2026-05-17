Los Patios de Córdoba se despiden de la fiesta en una jornada calurosa tras 14 días intensos y miles de visitas

La Fiesta de los Patios de Córdoba acabará esta noche a las 22 horas cuando los 53 recintos que han participado esta edición, conocidos ya los premios del concurso, cierren sus puertas al público. Lo harán después de vivir una jornada intensa en la que se ha notado una subida de las temperaturas que en algunos enclaves ha hecho un poco más penosas las colas. Cerrarán al trasiego diario tras dos semanas de gran afluencia de visitantes que han sido más frescas de lo habitual en estas fechas y que han dejado un saldo menor de incidencias entre los turistas, según el personal sanitario consultado. Llegan al domingo tras un sábado en el que se registró cifra récord de visitas este año, más de 95.000 en un día, siendo las zonas de San Pedro y el Alcázar Viejo, con más de 19.000 las más concurridas.

A falta de conocer el recuento final del día, los cuidadores tienen la sensación de que este año ha habido más visitas que el pasado, lo que siempre aumenta el cansancio. "Ahora toca descansar", han coincidido varios patieros, entre ellos, José Antonio Espinosa de Aceite 8, ganador de un tercer premio, que esta mañana apenas tuvo tiempo para desayunar y acudir al colegio electoral para votar antes de ocupar su sitio en el patio. "Se pasa bien, pero llega un momento después de muchas horas que te mareas de saludar y atender a las preguntas que te hace la gente, así que a veces me meto un rato dentro para despejarme", ha confesado. Lamenta la ausencia de cordobeses en la fiesta. "A mí me lo dice mucha gente, que no viene a ver mi patio porque hay mucha cola", asegura, por eso estaría incluso dispuesto a "abrir dos o tres tardes después del concurso solo para la gente de Córdoba".

Las colas han vuelto a ser la tónica general en muchos de los patios en concurso en este último día. / Víctor Castrp

Las colas de este último día a veces duran unos minutos y otras más de media hora, lo que da para mucho parloteo. Los que vienen de fuera indagan entre el resto en busca de recomendaciones de todo tipo: dónde comer, qué pedir en los bares, cuáles son los patios que no se pueden perder, por qué hay tanta gente en el Alcázar Viejo, por qué las flores de plástico o cómo saber dónde hay más bulla... "Debería haber una app para indicarte", sugiere uno, sin saber que algo así ya se intentó y acabó desechándose. Los más jóvenes no se aburren nunca. Enseguida se enganchan al móvil y lo mismo se graban un tik tok en la cola que repasan los mil vídeos colgados en las últimas horas. Los mayores, contra todo pronóstico, son los más resistentes. "No es la primera vez que venimos y se entiende que no podemos entrar todos de golpe, es normal". Hay quien aprovecha para hacer amigos y también hay quien desespera y se va, sobre todo, cuando hay niños. Según unos padres madrileños con dos hijos menores, "los pobres se cansan de tanto rato esperando, si alguno se pone a llorar nos vamos".

Los pros y los contras de la fiesta

Los cuidadores de los patios entienden que haya otros que ya no quieran abrir sus casas. Apuntan como razones que son muchos días, el cansancio, la falta de relevo y la incompatibilidad de la fiesta con el trabajo diario si no hay posibilidad de tomarse vacaciones. Cuando alguno habla en estos términos, el público que lo escucha rápidamente se solidariza. "Es normal, esto no compensa y al final acabará como un escenario", apunta una pareja de extremeños en la cola de Martín de Roa 7, que se extiende por la escalera que da a Doctor Fleming. Al final, un guía turístico aglutina un grupo de extranjeros para explicarles lo que verán en estas casas y advertirles que deben comprar agua porque la van a necesitar.

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Cola para entrar en los patios de Martín de Roa 7 y 9. / Víctor Castro

Entre los presentes en la fiesta, muchos andaluces que han optado por no votar. "Nos lo planteamos a última hora y tuvimos que elegir entre votar o venirnos a Córdoba", asegura en Judíos 6 una pareja de Aracena, que al final optó por los patios. Quienes después de un par de visitas desisten pensando erróneamente que "visto un patio, vistos todos", acaban en algún bar del casco histórico, que estos días están a tope. Algunos hosteleros celebran la bulla y la caja otros, agotados tras dos semanas sin resuello, reniegan de la fiesta y aseguran que "la gente viene exigiendo de todo, ensuciando los baños, en tropel y sin educación" y consideran que "la masificación es insoportable y así no puedes ni atender a tus clientes en condiciones". En algunas zonas como el Alcázar Viejo, los vecinos llegan a este fin de semana deseando regresar a la normalidad. "A mí me gustan mucho los patios", explica una vecina de un bloque próximo a la calle San Basilio, "pero si tienes que trabajar y quieres descansar, llega un momento en que te hartas, sobre todo, porque los fines de semana, aunque cierren los patios a las diez, la bulla sigue hasta las tantas en la asociación". A las 18 horas, los patios volverán a abrir unas horas más. Muchos turistas estarán de vuelta o preparando la maleta, así que igual es buen momento para dar una vuelta.