Luis Pérez, presidente de las casetas populares de Córdoba: «Las reservas demuestran que en la Feria de Córdoba se come muy bien»

-¿Cómo afrontan las casetas populares la el inicio de la Feria?

-Con ganas y optimismo, el número de reservas es muy alto, si tuviéramos más espacio, podríamos coger más reservas todavía. El sábado va a ser un día importante y las expectativas son altas. El martes habrá muchas comidas de empresa. Luego, conforme vaya avanzando la semana, iremos viendo. Antes el primer fin de semana y los primeros días de feria no eran tan fuertes como ahora, eso ha ido cambiando con los años.

-¿Notan que viene menos gente de la provincia ?

-Siguen viniendo, pero de una forma más dispersa, no solo el último fin de semana como antes. También notamos que viene mucha gente de fuera, de Madrid por ejemplo.

-¿En la Feria de Córdoba se come bien?

-Yo creo que se como muy bien, de ahí el número de reservas, eso demuestra que se está trabajando bien para elevar el listón gastronómico de la Feria.

-Las casetas merendero ¿siguen teniendo cabida?

-Ya quedan muy pocas casetas de ese tipo, más dedicadas a parrilladas o a ese concepto de merendero. Ahora se tiende más a casetas orientadas a la restauración.

-¿Les preocupa que haya menos casetas que hace unos años?

-Este año habrá 85 casetas y había solicitudes que no se han podido atender porque no había espacio. En los últimos años, el número se mantiene bastante estable con casetas más grandes, la cuestión es que el recinto ferial es el mismo.

-¿Qué diferencia a las casetas populares, cuál diría que es su seña de identidad?

-Somos casetas que trabajamos para la Feria de Córdoba, para el público de Córdoba y para la gente que viene de fuera. No nos centramos en algo específico, sino en ofrecer ocio a la gente y aportar nuestro granito de arena a la Feria.

Luis Pérez, presidente de la Asociación de Casetas Populares de Córdoba. / AJ González

-¿Quiénes están detrás de sus casetas, socios o empresas?

-Hay mezcla. Algunas son de socios, otras son empresas y otras tienen un modelo mixto.

-¿Han notado mucho la subida de los costes este año?

-Todos los años aumenta algo porque sube el gasóleo, suben los transportes y todo un poco. No es una subida exagerada, pero los costes suben.

-¿El público lo va a notar en los precios?

-No lo creo, nuestra idea es mantener prácticamente los mismos precios. Asumiremos nosotros ese coste, porque tampoco podemos poner precios desorbitados. No tendría sentido.

-Este año, la principal novedad del recinto son los toldos y los árboles. ¿Han complicado las tareas de montaje?

-Prácticamente nada, no he recibido quejas, no sé si durante la Feria afectará a los proveedores a la hora de distribuir la mercancía, por el tema de los camiones, pero a día de hoy no nos ha influido en el montaje.

-A día de hoy, ¿cuál es la principal mejora que demanda la asociación para el año que viene?

-Preferimos esperar a que termine la Feria. Cuando acabe, nos reuniremos todos los caseteros y cada uno aportará lo que crea que es mejorable. Ahora mismo no hay una petición concreta que podamos señalar como prioritaria.

-Su caseta lleva 18 años en la Feria, ¿cree que ha habido una evolución estética en El Arenal?

-Sí, creo que la tendencia va a mejor. La gente se implica más. Ya no se trata simplemente de poner cuatro maderas y abrir, sino de cuidar que la caseta tenga una imagen bonita y que la Feria, en general, también la tenga.

-Durante la pandemia, hubo muchas casetas que abrieron una zona de patio. ¿Eso se mantiene?

-Sí. En Córdoba, con las temperaturas que tenemos, se agradece el patio cuando llega la noche. De las 26 casetas de nuestra asociación, más de la mitad tienen patio.

-Las bases autorizan cierres institucionales. ¿Sus casetas hacen uso de esos cierres?

-Córdoba tiene una Feria abierta, así que no se suele utilizar salvo casos concretos con pases o momentos determinados, pero no es lo habitual.