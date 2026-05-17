Javier González de Aguilar, presidente de las Casetas Tradicionales de Córdoba: «Sigue pendiente la promesa de instalar infraestructuras fijas a cota cero en la Feria»

-¿Cómo afrontan las casetas tradicionales el inicio de la Feria?

-Hay ilusión y muy buenas sensaciones, somos conscientes de que los primeros días de Feria se han convertido en jornadas muy importantes y ya hay muchas casetas con todo reservado para el sábado y para el martes que ahora son días muy grandes.

-El último fin de semana ya no es lo que era. ¿A qué lo achacan?

-No lo sé, quizá es que la Feria es demasiado larga. Sigue viniendo gente de la provincia, pero muchos de nuestros socios ya no están el viernes en Córdoba, se marchan antes y ya no hay tantas reservas.

-¿Qué elementos tradicionales de la Feria de Córdoba quiere proteger su asociación?

-Nos gusta cuidar especialmente la estética, tanto en las portadas como en el interior de las casetas. Eso es imprescindible para el recinto y el conjunto de la fiesta. El interior de las casetas debe cuidarse también en cuanto a comodidad y climatización. Y para nosotros, es fundamental la restauración, en nuestras casetas se come muy bien y por eso la gente quiere asegurarse la mesa con mucha antelación.

-¿Consideran que la Feria ha evolucionado a mejor en los últimos años en cuanto a estética?

-Creemos que sí, las casetas tradicionales estamos en ello, se embellecen con mucho esfuerzo personal y económico. Y ese ejemplo está cundiendo en otras casetas que no forman parte de la asociación, parece que se produce un efecto de contagio.

-¿Por qué las casetas tradicionales cierran al público en general algunos días en la feria?

-Nuestras casetas salen adelante gracias a las aportaciones privadas de una serie de socios que destinan sus recursos económicos para el montaje. Como contrapartida, se nos permite cerrar en determinados momentos (cuatro periodos de cierre)para que puedan disfrutar mientras que en otros momentos está abierta a todo el mundo como es normal.

Javier González de Aguilar, presidente de la Asociación de Casetas Tradicionales. / AJ González

-¿Les preocupa que el número de casetas caiga con los años?

-Es algo natural y quizá inevitable. Los costes de montaje de las casetas son muy elevados, lo que vemos es que el número de casetas se está manteniendo con pocas variaciones, y que hay casetas más grandes que las de hace veinte años en las que se invierte más dinero en el montaje y son mejores. El número de visitantes a la Feria al final es mayor aunque se reparta entre menos casetas.

-¿Cree que las casetas tradicionales están conectando con la gente más joven?

-Sí. De hecho, en los últimos años vemos grupos de gente joven que está montando casetas nuevas que nos piden pertenecer a la asociación porque quieren mantener o asimilarse a nuestro estilo de casetas. Hay una parte de los jóvenes que quiere este tipo de Feria y otra parte que quiere una Feria diferente, y eso está muy bien.

-¿Qué dificultades han encontrado este año para el montaje?

-Los costes llevan unos años que no dejan de subir, entre la pandemia, la guerra de Ucrania, la guerra del Golfo... es algo constante. También está la dificultad para la contratación de personal. Todo se va solucionando y la Feria sale adelante, pero cada vez es más complicado. También ha habido alguna dificultad con la maniobrabilidad dentro del recinto por los árboles y el entoldado, está por ver qué ocurrirá cuando esté todo lleno de vehículos porque la calle Guadalquivir se ha estrechado.

-Una queja recurrente es el exceso de burocracia, ¿se ha simplificado?

-Sí, se ha simplificado, ha habido medidas que lo han facilitado, sobre todo la posibilidad de mantener el mismo proyecto de caseta y no tener que repetir la presentación de los mismos papeles, siempre que no haya cambios en el diseño.

-El recinto estrena toldos y árboles, ¿cuál es la mejora urgente que piden para el año 2027?

-Sigue pendiente la promesa del Ayuntamiento de facilitarnos la instalación de infraestructuras fijas a cota cero. Ese es un tema que hay que definir porque aún no se ha definido, esa fue la promesa del alcalde.

-Con el aumento de costes, ¿esta Feria va a ser más cara?

-La subida estará en línea con la subida general de precios que tenemos en la calle, en línea con la inflación, que en realidad siempre es algo superior a la publicada.