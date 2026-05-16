Penúltimo día de visitas: aluvión de público y subidón de alegría en los 'premios gordos' de los Patios de Córdoba

El último fin de semana de la Fiesta de los Patios de Córdoba siempre es una locura. Si se observan los números, la media de visitantes diarios va aumentando a medida que pasan los días hasta que la fecha tope se acerca y una vez se conocen los ganadores, se produce el frenesí del ansia por verlo todo. Este año, con el puente de San Isidro de por medio, el desembarco de turistas es notable, hasta el punto de que encontrar cordobeses se complica. Los cuatro patios ganadores de los primeros premios y sus vecinos más próximos han notado ese interés por conocer a los que el jurado ha seleccionado como los mejores de 2026.

Si en el Alcázar Viejo normalmente hay colas, este sábado, la calle San Basilio ha despertado como una auténtica feria. En el número 44, ganador del primer premio como Patio Singular, la cola llegaba a la calle de Enmedio antes de las once. "A las 13.30 horas, pediré refuerzos para avisar de que a las dos cerramos y que no se ponga más gente", adelantaba a eso de las doce el controlador de la puerta. En el interior, María Victoria Gil, vocal de la Asociación Amigos de los Patios, celebraba el premio con los visitantes. "Nos hemos propuesto agilizar la cola en la medida de lo posible porque queremos que lo vea cuanta más gente mejor", ha asegurado. En su opinión, "lo que más impacta del patio a quien entra por primera vez es el olor tan intenso del jazmín y de las flores en general, igual que la imagen de la escalera blanca salpicada de macetas". Los helechos colgantes y el pozo repleto de flores tampoco pasan desapercibidos.

Algunos acuden a los patios con guía y se dejan llevar. Es el caso de Encarna, de Guillena. "Esta es la primera vez que vengo y me está encantando la experiencia, la cola no se me hace pesada porque me van contando cosas de los patios que no sabía como que antiguamente eran casas de vecinos". Otros son capaces de recorrer kilómetros para estar presentes. Como Sara, que llegó el viernes sola desde Bilbao para ver los patios. "He venido varias veces a Córdoba, esta ciudad es un tesoro, me encanta, pero mi ilusión era ver los patios y aquí estoy", ha confesado, "estoy haciendo las cosas de 'la lista' porque creo que no hay que esperar para ir cumpliendo sueños". Emocionada, ha iniciado su ruta un poco a la deriva, siguiendo instrucciones del hotel. "Me han dicho que venga al Alcázar Viejo a primera hora con toda la energía y cuando me vaya apagando, que vaya a los que son más tranquilos, quiero verlos todos". Esta zona ha recibido una lluvia de premios varios. Un cuarto en San Basilio 40, un tercero en San Basilio 14, un quinto en Postrera 28, un séptimo y un octavo en Martín de Roa 7 y 9, otro segundo en San Basilio 20 y un cuarto en San Basilio 20.

Los turistas aprovechan el penúltimo día de Patios. / Víctor Castro

Cabe suponer que si el día después de la Lotería de Navidad uno pudiera recorrer las casas de los ganadores de los premios se respiraría esa misma alegría, mayor en los que reciben el reconocimiento a su esfuerzo por primera vez. No había más que ver esta mañana las caras de Elena y Óscar en Guzmanas 7, primer premio de Arquitectura Antigua, exultantes de felicidad, tras recibir dos reconocimientos en 48 horas. "Esta noche casi no hemos dormido de los nervios y de los mensajes que nos ha mandado todo el mundo", ha asegurado Elena, "esto te da un subidón tremendo". Según Óscar, "sientes una mezcla de emoción, incredulidad, felicidad, satisfacción... ¿sigo?". Una de las visitas más emocionantes ha sido la de Manuela, una señora de más de 90 años hija de Rafalita, cuya familia vivió en esa casa toda la vida antes de que ellos la compraran y la restauraran. La foto de Rafalita está en el patio y Manuela acude cada año a felicitarles. "Se me pone el vello de punta, ha entrado llorando porque le emociona ver cómo su patio ha vuelto a la vida", ha explicado Elena, "ella estaba tan contenta como nosotros del premio o más". En la puerta, dos largas colas, la de Guzmanas 7 y la de sus vecinos de Guzmanas 4, que hace un par de años se decidieron a volver a concursar con la casa de la abuela y también sueñan con llevarse el Gordo de los patios algún día.

En la categoría de Arquitectura Moderna, Barrionuevo 43 también ha recibido el primer premio de los patios por primera vez. José Antonio López recibió la noticia del presidente de la asociación Claveles y Gitanillas, el ganador del año pasado, Rafael Barón. "Mi familia y yo nos sentimos muy motivados", ha asegurado, "empezamos a poner el patio en 1995 y desde entonces hemos participado en el concurso en 21 ediciones". Según el cuidador, "este año el patio está espectacular porque tiene el rosal de pitiminí, la buganvilla y todo super florido, supongo que ya nos tocaba". Aunque embriagado por el premio, ha aprovechado para introducir tres reivindicaciones: "A los hosteleros, que se benefician del turismo que viene a los patios, les diría que igual que otras firmas, deberían apoyar la fiesta con algún reconocimiento; al Ayuntamiento, que no está bien que se queden premios desiertos como la Mención de Honor o el del Patio Joven, si solo hay uno que se presenta que se lo den y así igual se animan más porque si no, para cuando se apunten otros ese ya no será joven". Por último, "que se solucione la incompatibilidad de la subvención con las becas de los hijos de los cuidadores". Dicho queda. A la salida, Lara, controladora de este patio, confirmaba que incluso en este patio, que no está de paso y habitualmente no recibe tantas visitas, "se ha notado lo del premio muchísimo y el número de personas se ha triplicado". Ella lo ha agradecido. "Así el tiempo pasa volando".

Colas en San Basilio durante el penúltimo día de Patios. / Víctor Castro

El otro Premio Gordo de los Patios ha sido para el de San Rafael 7, en la categoría de conventuales. Como cada día, allí estaba Purificación Díaz al pie del cañón. "Estamos muy contentos e ilusionados por el año que viene cuando abramos el patio del fondo que se está restaurando". Tienen muchos planes para ese patio. "Queremos poner en funcionamiento las fuentes, recuperar las calas, los helechos y poner agua en la pila bautismal". Este es el segundo año que reciben el primer premio, pero Purificación recuerda que durante años no recibieron nada. "Empezamos a adornar el patio en 2011 y a concursar en 2015 y el primer reconocimiento no llegó hasta 2022". En el interior, los visitantes han mostrado su admiración. "Córdoba nos tiene cogido el corazón", han confesado Alberto y Pilar, de Jerez, "venimos mucho y esta vez nos hemos regalado una visita a los patios, son una maravilla y este se merece el primer premio por su colorido y su variedad de plantas". Los piropos a los patios son el pan nuestro de cada día, sean ganadores o no. "Ser jurado debe ser muy difícil, a mí me costaría elegir los mejores porque todos me encantan", confesaba Miguel de Málaga. Seguro que sí.